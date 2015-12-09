ECEL ONU KIŞLADA YAKALADI
Kızılcahamam Kasımlar köyü halkından Yusuf Melih ATAKUL vatani görevini yaptığı Karsın sarıkamış ilçesinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Karsın Sarıkamış ilçesinde çavuş olarak vatani görevini yapan tezkeresine 93 gün kalan Yusuf Melih ATAKUL birliğinde yaşamını yitirdi. ATAKUL'un cenazesi 09.12.2015 Çarşamba günü Kasımlar köyünde öğle namazına müteakip köy mezarlığında defnedilecek.
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