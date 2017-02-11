Ece'den Ünlü Oyuncuya İlan-I Aşk: Ben Ona Aşığım
Trump'tan Basın Toplantısında Şoke Eden Hareket!
Ysk Referandum Tarihini Açıkladı
İstanbullu Avrasya Tüneli'ni Çok Sevdi!
Reina Saldırganı Adliyeye Sevkedildi
Robin Van Persie'nin Cezası 2 Maça İndirildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Konuşuyor
Zte Android Wear'lı İlk Akıllı Saatini Tanıtacak
Apple, Hoparlöre Dönüştürülebilen Kulaklık Patentini Satın Aldı
Karşınızda Renault Trezor
Lg G6 Özellikleri Yavaş Yavaş Belli Oluyor
Moto G5 Plus Özellikleri Sızdı! İşte Detaylar!
Playground Games ‘Den Açık Dünya Oyun Geliyor
Bu Sürücüsüz Otobüs 3D Yazıcıdan Çıktı
Bilim Adamları Yeni Bir Hücre Keşfetti!
Kobi'lere Vergi İndiriminin Ayrıntıları Belli Oldu
Aziz Yıldırım Harekete Geçti!
Tsk 1 Haftada Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısını...
Başbakan Yıldırım: Tuzaklara Dikkat
2 Çocuk Annesi New York'u Salladı!

ece'den ünlü oyuncuya ilan-ı aşk: ben ona aşığım

ECE'DEN ÜNLÜ OYUNCUYA İLAN-I AŞK: BEN ONA AŞIĞIM

Son dönemde eski eşi Serkan Uçar'la girdiği 'soyadı' polemiğiyle gündeme gelen Ece Erken Instagram'dan canlı yayın yaptı. Kaynak: Ece'den ünlü oyuncuya ilan-ı aşk: Ben ona aşığım

Tarih : 11 Şubat 2017, 14:52
Puan Ver : Ece'den Ünlü Oyuncuya İlan-I Aşk: Ben Ona Aşığım(8/10)8


Son dönemlerde eski eşi ile girdiği polemikle gündeme gelen sunucu Ece Erken, sürpriz bir çıkışa imza atarak "Keanu Reeves'e aşığım" dedi.



UÇAKTA CANLI YAYIN YAPTI



Bir etkinlik için Ankara giden Erken, uçakta yayına başladı ve takipçilerinin mesajlarına bir süre yanıt verdi.



"KEANU REEVES'E AŞIĞIM"



Ünlü sunucu dün vizyona giren 'John Wick 2' filmine gideceğini söylerken, "Keanu Reeves'e aşığım" diyerek hayranlığını dile getirdi. Kaynak: Ece'den ünlü oyuncuya ilan-ı aşk: Ben ona aşığım



 



kaynak:marmaragazetesi








Etiketler: Ece  Den  Ünlü  Oyuncuya  İlan-I  Aşk  Ben  Ona  Aşığım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER