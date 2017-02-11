ECE'DEN ÜNLÜ OYUNCUYA İLAN-I AŞK: BEN ONA AŞIĞIM
Son dönemde eski eşi Serkan Uçar'la girdiği 'soyadı' polemiğiyle gündeme gelen Ece Erken Instagram'dan canlı yayın yaptı. Kaynak: Ece'den ünlü oyuncuya ilan-ı aşk: Ben ona aşığım
Son dönemlerde eski eşi ile girdiği polemikle gündeme gelen sunucu Ece Erken, sürpriz bir çıkışa imza atarak "Keanu Reeves'e aşığım" dedi.
UÇAKTA CANLI YAYIN YAPTI
Bir etkinlik için Ankara giden Erken, uçakta yayına başladı ve takipçilerinin mesajlarına bir süre yanıt verdi.
"KEANU REEVES'E AŞIĞIM"
Ünlü sunucu dün vizyona giren 'John Wick 2' filmine gideceğini söylerken, "Keanu Reeves'e aşığım" diyerek hayranlığını dile getirdi. Kaynak: Ece'den ünlü oyuncuya ilan-ı aşk: Ben ona aşığım
kaynak:marmaragazetesi
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