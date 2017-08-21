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Ece Sükan, Arı Sokmasının Ardından Kırık Varmış Gibi Ayağını Bandajlattı

ECE SÜKAN, ARI SOKMASININ ARDINDAN KIRIK VARMIŞ GİBİ AYAĞINI BANDAJLATTI

Ece Sükan, sunuculuk yaptığı gecede süper minisiyle bakışları üzerinde toplamıştı. Ertesi gün Sükan'ı arı sokunca, güzel manken kırık varmış gibi ayağını komple bandajlattı.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 08:20
Puan Ver : Ece Sükan, Arı Sokmasının Ardından Kırık Varmış Gibi Ayağını Bandajlattı(8/10)4

Manken Ece Sükan, Vodafone'un, 'Vodafone Pass'e özel gerçekleştirdiği partide sunuculuk yaptı. Cuma akşamı süper mini elbisesiyle dikkat çeken Ece Sükan'a nazar değdi! Cumartesi günü Bodrum-Yalıkavak'taki plajdan denize girerken arı soktu. Arının iğnesi kaldığı otelin revirinde çıkartıldı. Ece Sükan, ayağını sanki kırık varmış gibi bandajlattı

"ÇOK ŞİŞTİĞİ İÇİN BANDAJLATTIM"

Moon Beach'te görüntülenen Ece Sükan, "Ayağımı arı soktu. Çok şiştiği için tedavi sonrası sargıya aldım. Denize giremiyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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