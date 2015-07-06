ECE ERKEN'DEN ŞOK KARAR!
Geride bıraktığımız ay kocası Serkan Uçar'a boşanma davası açan Ece Erken'den uzaklaştırma kararı.
Geride bıraktığımız ay kocası Serkan Uçar'a boşanma davası açan Ece Erken'den uzaklaştırma kararı.
Ayrılık kararından sonra ailesiyle birlikte kaldığı İzmir'den boşanma sürecini çabuklaştırmak adına İstanbul'a gelen Ece Erken, havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Barışmak gibi bir düşüncesi olmadığını söyleyen Ece Erken, “Arkadaşların gazıyla imza attık. Acele ettik. Pişmanlık fayda etmiyor” şeklinde konuştu.
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