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ece erken'den flaş karar!

ECE ERKEN'DEN FLAŞ KARAR!

Sunucu Ece Erken'den sert çıkış! Erken, eski eşi Serkan Uçar'la evliliğinden olan oğlu Eymen'in soyadını Erken yapmak için kolları sıvadı.

Tarih : 06 Şubat 2017, 13:26
Puan Ver : Ece Erken'den Flaş Karar!(5/10)2



Eski eşinin 4 bin TL olan nafakasını ödemediğini ve oğlunun tüm masraflarını kendisinin üstlendiğini söyleyen ünlü sunucu, ilerleyen günlerde Eymen'in soyadının Erken olması için mahkemeye başvuracağını söyledi.



 



kaynak:habertürk









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