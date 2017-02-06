ECE ERKEN'DEN FLAŞ KARAR!
Sunucu Ece Erken'den sert çıkış! Erken, eski eşi Serkan Uçar'la evliliğinden olan oğlu Eymen'in soyadını Erken yapmak için kolları sıvadı.
Eski eşinin 4 bin TL olan nafakasını ödemediğini ve oğlunun tüm masraflarını kendisinin üstlendiğini söyleyen ünlü sunucu, ilerleyen günlerde Eymen'in soyadının Erken olması için mahkemeye başvuracağını söyledi.
kaynak:habertürk
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