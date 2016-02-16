

Ekranların başarılı sunucusu Ece Erken, hatırlayacağınız üzere 2014 yılında birlikte olduğu Serkan Uçar ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.







Ancak Uçar ailesinin istenmeyen gelini konumuna düşen Erken, 4 ay önce oğlu Eymen'in doğumundan hemen sonra eşi Serkan Uçar ile yine sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı.







Ancak gelen bilgilere göre birbirlerine ağır ithamlarda bulunarak olaylı bir şekilde boşanan çiftin önceki gün sevgililer günü münasebetiyle gizlice Kıbrıs'a gittiği öğrenildi.







Geçtiğimiz günlerde barışma kararı alan Ece Erken ve Serkan Uçar çifti, Sevgililer Günü'nü birlikte geçirmek için gizlice Kıbrıs'a gitti. Ancak çiftin gizlice yaptığı tatil planları suya düştü.







Kaldıkları otelin 14 Şubat Sevgililer Günü için program düzenlemesi ve birçok ünlünün orada olması çiftin sürpriz kaçamaklarını yarıda kesmelerine neden oldu.







Erken ve Uçar çifti kimseye görünmemek için 13 Şubat sabahı 07:00 uçağı ile tekrar gizlice İstanbul'a döndü. Böylelikle Ece Erken ve Serkan Uçar'ın gizli saklı yaptıkları tatil planı bir başka bahara ertelenmiş oldu.