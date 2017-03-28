ECE ERKEN, COŞKUN SABAH'IN BOŞANMASINI BEKLİYOR
Sunucu Ece Erken, şarkıcı Coşkun Sabah'ın Bodrum'daki yazlığına talip. Ancak bu yazlığı satın alabilmek için, dört gözle Coşkun Sabah'ın boşanmasını bekliyor
Ece Erken Çeşme'deki yazlığını satıyor. Satar satmaz da Bodrum'da yeni bir yazlık alacak. Ece Erken, Coşkun Sabah'ın Bodrum Torba'daki yazlığını satın almak istiyor. Taraflar fiyatta bile anlaştı.
BOŞANMA SONRASI SATIŞ
Coşkun Sabah'ın evi Ece Erken'e satabilmesi için eşi Ceyda Sabah'la boşanması gerekiyor. Boşanma sonrası mal paylaşımı yapılacak ve ev kime kalırsa kalsın, yeni sahibi Ece Erken olacak. Bu nedenle de Ece Erken dört gözle davayı bekliyor.
kaynak:posta
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