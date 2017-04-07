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ece erken: 'büyüdü komşum oldu' dedirtme sakın!

ECE ERKEN: 'BÜYÜDÜ KOMŞUM OLDU' DEDİRTME SAKIN!

Ünlü suncucu Ece Erken'in Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen iki yaşına bastı. Erkan, minik oğlunun doğum gününü Instagram sayfasına yazdığı duygusal mesajla kutladı.

Tarih : 07 Nisan 2017, 12:15
Puan Ver : Ece Erken: 'büyüdü Komşum Oldu' Dedirtme Sakın!(6/10)8


"7 Nisan 2015... Seni kucağıma ilk aldığımda... Şengül Pallı'nın çektiği fotoğrafta bu kadar hayatımı değiştireceğinin farkında değildim.



Bana güç, aileme yaşama sevinci verdin küçük Eymen:) Allah'a olan inancımı daha da güçlendirdin. Nasıl bir mucizesin ki Rabbime binlerce şükürler olsun...



Yalnız hep güçlüydüm ama artık seninle daha da güçlü, ayakları yere basan bir kadın oldum, beni büyüttüğün için teşekkür ederim... İyi ki doğdun biricik oğlum!



Büyüyünce büyüklerin ettiği bir söz var ya 'küçükken oğlumdu, büyüdü komşum oldu!' diye, sakın annem sakın! Bak beni takip eden, dua eden bu kadar takipçim sana çok kızar tamam mı Eymen? Şaka bir yana sizinle büyüttüğümüz, gözünüzün önünde büyüyen, dualar ettiğiniz Eymen bugün 2 yasına bastı. Şükürler olsun..."



 





kaynak:milliyet








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