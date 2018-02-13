Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de Türk bayrağına yönelik saldırı gerçekleştirildi.

Kosova'nın bağımsızlığının 10. yıl dönümü nedeniyle şehrin dört bir yanına asılan bayrakların arasında Türk bayrağı da yer alırken, Bajram Hoti adlı Facebook kullanıcı hesabından paylaşılan görüntülerde, bir saldırganın dün gece şehirdeki bir aydınlatma direğinde asılı duran Türk bayrağını indirdiği, ardından yere fırlatıp üzerine bastığı görülüyor.

"KINIYORUZ"

Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğundan AA muhabirine yapılan açıklamada, Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin Prizren Belediyesi ve Kosova Emniyetiyle temasa geçildiği belirtilerek, "Bayrağımıza yapılan bu çirkin ve menfur saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"ÜZÜCÜ OLAYLAR YAŞANMAYA DEVAM EDİYOR"



Kosova Demokratik Türk Partisi milletvekilleri Fikrim Damka ve Müferra Şinik tarafından saldırıya ilişkin yapılan ortak yazılı açıklamada ise Kosova'nın bağımsızlığının 10. yıl dönümü arefesinde üzücü olayların yaşanmaya devam ettiği belirtildi.

Kaynak: haberinburada