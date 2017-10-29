EBRU'NUN ESTETİKSİZ HALİNİ GÖRENLER ŞOKE OLDU
Son günlerde evli iş adamı ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Ebru Şallı'nın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı. Şallı'nın eski halini gören şoke oldu.
Düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çeken manken Ebru Şallı'nın güzelliğini estetiğe borçlu olduğu eski fotoğrafıyla anlaşıldı.
GÖREN "İYİ Kİ ESTETİK YAPTIRMIŞ" DİYOR
Ebru Şallı kısacık kestirdiği saçları ile eskiden bambaşka biri olduğunu görenler, şimdi ki hali için "İyi ki estetik yaptırmış." yorumunda bulunmadan edemedi.
İşte Ebru Şallı'nun eski ve yeni hali:
Kaynak: haberinburada
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