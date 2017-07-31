EBRU YAŞAR'IN EŞİYLE ÜNLÜ BAKLİYATÇI VİLLA YÜZÜNDEN MAHKEMELİK OLDU
Şarkıcı Ebru Yaşar'ın eşi Necat Gülseven ile Türkiye'nin önde gelen bir bakliyat firmasının sahipleri, İstanbul Beykoz'da satışı yapılan bir villa nedeniyle mahkemelik oldu.
İddialara göre İbrahim A. (30) İstanbul Beykoz'da bir villa almak istedi. Necat Gülseven'in bir arkadaşına ait villanın satışı için 7.5 milyon TL'ye anlaşıldı. Yine İbrahim A.'nın iddiasına göre ödemenin 3 milyon 160 bin TL'lik kısmı banka yolu ile 4 milyon 640 bin TL'lik kısım ise Necat Gülseven'e verildi. Haziran 2016'da başlayan ödeme süreci Kasım ayında tamamlandı.
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Ödeme sonrası bir türlü tapuyu alamadığını belirten İbrahim A., Gülseven hakkında 'silahla tehdit, nitelikli dolandırıcılık ve yağma' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Tapu ve villa üzerinde tedbir olduğuna dair gönderilen mahkeme kararının sahte olduğu belirtildi.
"İDDİALAR ÇELİŞKİLİ VE İFTİRADIR"
Gülseven'in avukatı Aydın Mollaoğlu ise, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçede, öncelikle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesini istedi. 7 Haziran tarihli dilekçede, suçlamalara ilişkin ise özetle "İddialar soyut ve mesnetsiz. İleri sürülen iddialar kendi içinde çelişkili ve iftiradır" denildi.
Başvuruda, müvekkili G.'nin İbrahim A.ya bir borcu olmadığı gibi A.'nın babası ve amcasının müvekkiline borçlu olduğu öne sürüldü.
Kaynak: haberinburada
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