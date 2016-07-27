

x Ebru Yaşar gazetelere tam sayfa ilan vererek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.







Ünlü isimler, darbe girişimi sonrası sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ya da meydanlara çıkarak demokrasiye sahip çıkarken Ebru Yaşar, farklı bir yöntem izledi.







SANAL ALEMDEN PAYLAŞIM YAPMAK İÇİME SİNMEDİ







Şarkıcı, gazetelere tam sayfa ilan vererek halkı birlik ve beraberliğe davet etti. Yaşar, "Babam polis, annem ise maliyeden emekli. Babam vatan için yıllarca Türkiye'nin birçok yerinde görev yaptı. Ailem beni vatan sevgisiyle yetiştirdi. Sanal âlemden paylaşım yapmak yeteri kadar içime sinmedi. Ben de duygularımı ve hislerimi ilan vererek anlatmak istedim" dedi.