Model Ebru Şancı, futbolcu eşine asılan kadını Instagram'dan ifşa etti. Şancı'ya bir takipçisi destek mesajı verdi; ancak eşi, destek veren takipçisine "İşine bak dombili." dedi.

Model Ebru Şancı, dün futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'e "tanışalım" mesajı atan kadını Instagram sayfasında ifşa etmişti. Basında çıkan haberlerin ardından takipçileri Ebru Şancı'ya onlarca destek mesajları yolladı. Ancak i.lerinden birinin yazdıkları Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk'ü anlamsızca kızdırdı.

GÜZEL DİLEKLERE "İŞİNE BAK DOMBİLİ" DİYE KARŞILIK VERDİ

Destek veren takipçi, "Kıskananlar çatlasın. Muhteşem görünüyorsunuz. Rabbim kem gözlerden korusun sizi, gülen yüzünüz solmasın. Kalbiniz nurlarla dolsun. Rabbim bol kazanç versin. Güç, kuvvet versin inşallah. Hayırlı işleriniz olsun. Helal olsun size... Basit, adi bayana haddini bildirdiniz" mesajına "İşine bak dombili" sözleriyle karşılık verdi.

"BU KADAR SİNİRLENECEK NE VARDI?"

Alpaslan Öztürk'ün takipçileri genç futbolcuya "Bu kadar sinirlenecek bir şey yoktu" diyerek tepki gösterdi.

İşte o gereksiz tepkiler:

Kaynak: haberinburada