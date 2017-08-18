Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek

Ebru Şancı'ya Destek Veren Takipçisine, Eşi Dombili Deyince Ortalık Karıştı

EBRU ŞANCI'YA DESTEK VEREN TAKİPÇİSİNE, EŞİ DOMBİLİ DEYİNCE ORTALIK KARIŞTI

Model Ebru Şancı, futbolcu eşine asılan kadını Instagram'dan ifşa etti. Şancı'ya bir takipçisi destek mesajı verdi; ancak eşi, destek veren takipçisine "İşine bak dombili." dedi.

Tarih : 18 Ağustos 2017, 10:00
Puan Ver : Ebru Şancı'ya Destek Veren Takipçisine, Eşi Dombili Deyince Ortalık Karıştı(6/10)2

Model Ebru Şancı, dün futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'e "tanışalım" mesajı atan kadını Instagram sayfasında ifşa etmişti. Basında çıkan haberlerin ardından takipçileri Ebru Şancı'ya onlarca destek mesajları yolladı. Ancak i.lerinden birinin yazdıkları Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk'ü anlamsızca kızdırdı.

GÜZEL DİLEKLERE "İŞİNE BAK DOMBİLİ" DİYE KARŞILIK VERDİ

Destek veren takipçi, "Kıskananlar çatlasın. Muhteşem görünüyorsunuz. Rabbim kem gözlerden korusun sizi, gülen yüzünüz solmasın. Kalbiniz nurlarla dolsun. Rabbim bol kazanç versin. Güç, kuvvet versin inşallah. Hayırlı işleriniz olsun. Helal olsun size... Basit, adi bayana haddini bildirdiniz" mesajına "İşine bak dombili" sözleriyle karşılık verdi.

"BU KADAR SİNİRLENECEK NE VARDI?"

Alpaslan Öztürk'ün takipçileri genç futbolcuya "Bu kadar sinirlenecek bir şey yoktu" diyerek tepki gösterdi.

İşte o gereksiz tepkiler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ebru  Şancı  Ya  Destek  Veren  Takipçisine  Eşi  Dombili  Deyince  Ortalık  Karıştı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER