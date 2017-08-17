EBRU ŞANCI, EŞİNE TANIŞALIM DİYEN KADINI SOSYAL MEDYADAN İFŞA ETTİ
Model Ebru Şancı, futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'e "Tanışalım" diye mesaj atan kadını sosyal medya hesabından ifşa etti. Şancı'nın paylaşımı olay oldu.
Elazığspor'un futbolcusu Alpaslan Öztürk ile evli olan ve geçtiğimiz yıl ekim ayında ikiz kızlarını dünyaya getiren Ebru Şancı, eşine "Tanışalım" mesajı atan kadını Instagram sayfasında ifşa etti. Fotoğrafın altına "Arsızlığın böylesi" yazdı.
"ARSIZLIĞIN HAFİFLİĞİN BÖYLESİ"
Alpaslan Öztürk ile kadın arasında geçen konuşmanın ekran görüntüsünü sayfasında paylaşan Şancı, altına şu notu düştü: "Arsızlığın hafifliğin böylesi valla bravo... Ortalıkta aslan gibi bekar adam dururken evlisinin peşine düşmek de ayrı... Helal be koca! Sana bunun gibi 1000 tanesi feda olsun..."
İşte Ebru Şancı'nın o ifşa mesajı:
Kaynak: haberinburada
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