EBRU ŞALLI'NIN SEVGİLİSİ UĞUR AKKUŞ'UN EŞİNE UYGULADIĞI ŞİDDET ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Ebru Şallı'nın evli sevgilisi Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş'u, sokak ortasında dövdüğü görüntüler ortaya çıktı.
Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre Ebru Şallı'nın evli çıkan sevgilisi Uğur Akkuş'un, eşi Gonca Akkuş'a uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıktı.
CANINI ZOR KURTARMIŞ
Uğur Akkuş'un, eşi Gonca Akkuş'a uyguladığı şiddet anlarında güvenlik görevlisinin ikiliyi zor ayırdığı da görüntülere yansıdı.
"HEP SABRET DEDİLER"
Gonca Akkuş'un sürekli şiddet gördüğünü söylemesi de bu görüntülerle doğrulanmış oldu. Gonca Hanım, kaç defa şiddet görmesine rağmen 10 yıl boyunca evli kalmasının nedeni olarak da "Hep sabret dediler bana" dedi.
Kaynak: haberinburada
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