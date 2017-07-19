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Ebru Şallı'nın Evli Çıkan Sevgilisinin Eşi Çok Sert Konuştu: Utanmazlar

EBRU ŞALLI'NIN EVLİ ÇIKAN SEVGİLİSİNİN EŞİ ÇOK SERT KONUŞTU: UTANMAZLAR

Manken Ebru Şallı, yeni sevgilisiyle el ele görüntülenmişti. Şallı'nın sevgilisi evli 2 çocuklu iş adamı Uğur Akkuş çıktı. Akkuş'un eşi "Utanmazlar" diyerek isyan etti.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 08:10
Puan Ver : Ebru Şallı'nın Evli Çıkan Sevgilisinin Eşi Çok Sert Konuştu: Utanmazlar(9/10)5

Manken Ebru Şallı'nın önceki gün Bodrum'da teknede yeni sevgilisiyle görüntülendi. Şallı'nın yeni sevgilisi yatırım danışmanlığı yapan evli 2 çocuklu Uğur Akkuş çıktı. Akkuş'un eşi Gonca Derin Akkuş, fotoğrafları görünce "Utanmazlar, bir yuva yıkıldı" diyerek içindeki öfkeyi haykırdı.

"GAZETELERDEN ÖĞRENDİM SERUMLA AYAKTA DURUYORUM"

Uğur Akkuş'un 2007'de nikah masasına oturduğu, 10 yıllık evliliklerinde birkaç kez boşanmanın eşiğinden döndüğü Gonca Derin Akkuş şunları söyledi: "Birlikte olduklarını gazetelerden öğrendim. Öyle üzüldüm ki, serumla ayakta duruyorum. Uğur 1 yıl önce beni darp etti, dava açtım. Çocukların hatrına affettim. Bir süredir eve uğramıyordu. Demek ki Ebru yüzündenmiş."

GONCA DERİN AKKUŞ: BİR YUVA YIKILDI UTANMAZLAR!

Eşi Uğur Akkuş'un kendisini telefonla aradığını söyleyen Gonca Derin Akkuş sözlerine şöyle devam etti: "Uğur kendisine tuzak kurulduğunu iddia ediyor. Hiç inandırıcı değil. Belki de eşim reklam peşinde. Bu ilişki sayesinde tanınmak istiyor olabilir. Bir yuva yıkıldı. Utanmazlar! Ebru Hanım, Uğur'un ona aşık olduğunu sanıyorsa yanılıyor. Psikolojim alt üst oldu."

Ebru Şallı, Uğur Akkuş ile böyle yakalanmıştı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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