Ebru Şallı, kendisi için 'Onu tanımıyorum' diyen Hadise'ye zeytin dalı uzattı. Şallı, 'Kendisini çok beğeniyorum, kendi vücut tipine göre hoş' dedi



Sinan Akçıl'ın eski ve yeni sevgilisi arasındaki polemik uzamadı! Hadise, Ebru Şallı'nın DVD'leriyle pilates yaptığı haberleri karşısında "Ebru kim! Ben kendisini tanımıyorum" diyerek Akçıl'ın şimdiki aşkına gönderme yapmıştı. Hadise'nin bu sözleri üzerine gözlerin çevrildiği güzel sunucu ise polemiğe girmekten kaçındı.







Tarzının bu tarz atışmalara uygun olmadığını söyleyen Ebru Şallı, ünlü popçu için de şu açıklamayı yaptı: "Hadise'nin isterse pilates yapmasına yardımcı olup onu çok iyi hocalara yönlendirebilirim. İnsanların pilates yapması beni mutlu eder. Ben Hadise'yi de çok beğeniyorum. Kendi vücut tipine göre çok hoş bir kadın."