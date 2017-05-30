Deaş Davasında 39 Kişi Tahliye Edildi, Duruşmaya Canlı Bomba'ya Rahmet Sözleri Damga Vurdu
Trump, Beyaz Saray Genel Sekreteri Olarak John Kelly'yi Atadı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu Nobel'e Aday Gösterildi
Devlet Bahçeli: 1 Ekim'den Sonra Gereğini Yapacağız
Forbes Dergisi: Türkiye Kadınlar İçin Seyahat Edilebilecek En Tehlikeli 10 Ülkeden Biri
Trafik Kazasında Öldü Denildi, 20 Yıl Sonra Darp Edilerek Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
Charlie Gard Bebek, Yaşam Destek Ünitesinden Çıkarıldıktan Sonra Hayatını Kaybetti
15 Temmuz Gazisi Ve Eşi Polisin 'dur' İhtarına Uymayınca Açılan Ateş Sonucu Yaralandı
Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
Erkek Milli Hentbol Takımı, Rusya'yı Yenerek Şampiyon Oldu
İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
Cumhuriyet Gazetesi Davasında Mahkeme Kararını Açıkladı
Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı
Ve Fenerbahçe Kjaeri Sattı
Saadet Partisi, Büyük Kudüs Mitingi E Cristiano Ronaldo'yu Davet Etti
Hsk'dan Yeni Kararname: 110 Hakim Ve Savcı Yeni Göreve Atandı
Ak Parti'den Kavga Açıklaması: Erdoğan Ve Bahçeli Arasında Sorun Yok
Genç Kız, Aynı Gün İçerisinde İki Farklı Adamın Tecavüzüne Uğradı
Diyarbakır'da Hain Tuzak! Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama Oldu
Su Tankerinden Fışkıran Sudan Kaçmaya Çalışırken Arabanın Altında Kaldı

ebru şallı'dan '500 bin liralık teklif' iddiasına yanıt

EBRU ŞALLI'DAN '500 BİN LİRALIK TEKLİF' İDDİASINA YANIT

Manken Ebru Şallı, geçtiğimiz gün hakkında çıkan "Azeri bir iş adamının otelinde pilates dersi vereceği, oradan paylaşımlarda bulunacağı ve bunun karşılığında 500 bin lira alacağı" şeklindeki haberi yalanladı.

Tarih : 30 Mayıs 2017, 16:15
Puan Ver : Ebru Şallı'dan '500 Bin Liralık Teklif' İddiasına Yanıt(10/10)12


'Müstehcen fotoğraf' iddiası nedeniyle kötü zamanlar geçiren Ebru Şallı, geçtiğimiz gün hakkında çıkan bir habere tepki gösterdi.



Ünlü mankenin instagram paylaşımı şöyle:

"Sevgili takipçilerim, içimden geldi yazdım. Valla biliyorsunuz ben pek konuşmam! İki gündür tek bir gazetede çıkan haberle yayılan, asılsız, ciddiyetsiz, gerçek dışı, yalan habere lütfen itibar etmeyiniz. Şaşkınım çünkü, bugün bu yalan habere bir köşe yazarı bile değinmiş. Çok acı bir durum! Vay Türkiye'nin haline! Bir de Canım Türkiye'm der ya! Yok şu kadar para alıyormuşum, yok pilates dersi vermek için servet ödüyorlarmış bana.. Tamamen yalan ve uydurma, ciddiyetsiz haber! Tabi ki pilates dersi veriyorum, canlı yayınlar, dvdler, bir takım spor merkezleri gibi bir çok yerde pilates hocasıyım ben. Yıllardır 14 yıldır öğretiyorum bu sporu. Yıllardır gönüllü Omurilik felçlilerine pilates ve nefes dersi veriyorum ben, bir gün bunu niye haber yapmıyorlar acaba? Bu doğru ama geri kalan hikayeleri yapmayın arkadaşlar! Sonra diyorsunuz neden röportaj yapmıyorsunuz bizim gazeteye? Ne olur yani herkes iyi olsa, işine gücüne baksa, dürüst olsa, sevgi dolu samimiyetle, sahici... Sevin biraz korkmayın! İnanın sevgi bu dünyayı kurtaracak."



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ebru  Şallı  Dan    500  Bin  Liralık  Teklif    İddiasına  Yanıt  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER