Arda Turan ile Instagram'daki özel yazışmaları deşifre edilen Ebru Şallı, yazışmalarla ilgili açıklama yaptı.



Arda Turan ile Instagram'daki özel yazışmaları deşifre edilen Ebru Şallı, yazışmalarla ilgili açıklama yaptı.







Ebru Şallı ile Arda Turan arasında geçtiği iddia edilen diyaloglardaki samimiyet dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan mesajlar sonrası gözler Ebru Şallı'ya çevrildi. Hacker kurbanı olduğunu belirten Şallı, yaptığı açıklamada şunları söyledi.



Kimseden gizlim saklım yok



“Sosyal medya hesaplarım hack'lendi. Bu herkesin başına gelebilir. Mesajlarım bu çirkin saldırıda deşifre edildi. Zaten kimseden gizlim saklım yok.







Arda'dan da vakıfla ilgili destek alıyoruz



Arda arkadaşım, Instagram'dan da birbirimizi takip ediyoruz. Omurilik Felçliler Derneği'nin sözcüsüyüm ve Arda'dan da vakıfla ilgili destekler alıyoruz.



Herkes işine gücüne baksın



Bu konuyla ilgili yakında iş ortaklığım da olacak. Bu yazışmalarımdan kimse bir anlam çıkarmasın. Herkes işine gücüne baksın.”







kaynak:sonhaber



