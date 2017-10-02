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Ebru Şallı, Evli Sevgilisi Sorulunca Çılgına Döndü: Cevap Vermeyeceğim

EBRU ŞALLI, EVLİ SEVGİLİSİ SORULUNCA ÇILGINA DÖNDÜ: CEVAP VERMEYECEĞİM

Evli iş adamı Uğur Akkuş ile yaşadığı aşk ile magazin gündemine bomba gibi düşen Ebru Şallı'ye ilişkisi sorulunca "Cevap vermeyeceğim" deyip sinirlendi.

Tarih : 02 Ekim 2017, 09:40
Puan Ver : Ebru Şallı, Evli Sevgilisi Sorulunca Çılgına Döndü: Cevap Vermeyeceğim(9/10)5

Eski manken Ebru Şallı önceki gün bir markanın tanıtımında kameralara poz verdi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Magazin D programının magazin muhabirleri yaz boyu konuşulan evli iş adamı Uğur Akkuş ile aşk yaşamaya başlaması hakkında sorular sorunca çok sinirlendi.

"CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM"

Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş geçenlerde "Ebru Hanım benim arabam ve şoförümle alışverişe çıkıyor. Yıllardır kurduğum hayatın tepesine gelip oturdu. Aynı evde yaşadıklarını düşünmek beni darmadağın ediyor" açıklamasını yapmıştı. Önceki gün bir tanıtıma katılan Ebru Şallı bu sözler hatırlatılınca çılgına döndü. "Cevap vermek istemiyorum" diyerek habercilerden kaçtı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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