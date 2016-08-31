

“Arkadaşlar, ilişkimizde bir sorun yok, gayet iyi. Bu ilişki hakkında da çok konuşmak istemiyorum. Benim konuşmam doğru olmaz. Bu ilişkiyle ilgili fazla konuşmamam gerekiyor. Kesin konuşmam için daha çok erken” diyen Ebru Şallı, “Yoksa Cem Yılmaz konuşmanızı yasakladı mı?” sorusunu da gülerek yanıtsız bıraktı.