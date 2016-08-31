EBRU ŞALLI, CEM YILMAZ İLE İLİŞKİSİNİ ANLATTI
Ebru Şall, Cem Yılmaz'la olan ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu
“Arkadaşlar, ilişkimizde bir sorun yok, gayet iyi. Bu ilişki hakkında da çok konuşmak istemiyorum. Benim konuşmam doğru olmaz. Bu ilişkiyle ilgili fazla konuşmamam gerekiyor. Kesin konuşmam için daha çok erken” diyen Ebru Şallı, “Yoksa Cem Yılmaz konuşmanızı yasakladı mı?” sorusunu da gülerek yanıtsız bıraktı.
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