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ebru şallı, cem yılmaz ile ilişkisini anlattı

EBRU ŞALLI, CEM YILMAZ İLE İLİŞKİSİNİ ANLATTI

Ebru Şall, Cem Yılmaz'la olan ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu

Tarih : 31 Ağustos 2016, 13:47
Puan Ver : Ebru Şallı, Cem Yılmaz İle İlişkisini Anlattı(0/10)


“Arkadaşlar, ilişkimizde bir sorun yok, gayet iyi. Bu ilişki hakkında da çok konuşmak istemiyorum. Benim konuşmam doğru olmaz. Bu ilişkiyle ilgili fazla konuşmamam gerekiyor. Kesin konuşmam için daha çok erken” diyen Ebru Şallı, “Yoksa Cem Yılmaz konuşmanızı yasakladı mı?” sorusunu da gülerek yanıtsız bıraktı.








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