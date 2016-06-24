

'1 Erkek 1 Kadın' programında Uçankuş TV haber Koordinatörü Sinan Güzel'in sorularını yanıtlayan ebru polat, “Single yapmak basitliktir” diyerek meslektaşlarını topa tuttu. Albüm yapmanın prestij için önemli bir şey olduğuna değinen güzel şarkıcı, “Single işin kolayına kaçmaktır. Albüm yapmak çok masraflı, ben kolaya ve ucuza kaçmıyorum. Ben bugüne kadar yaptığım albümlerle bebekten iki tane yalı alırdım herhalde” dedi.







“ESKİ SEVGİLİMDEN PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRDÜM! BU TAM BİR RUH HASTALIĞIYDI”



Geçtiğimiz aylarda ayrıldığı eski sevgilisinden psikolojik şiddet gördüğünü de açıklayan Ebru Polat, “Çok kıskançtı ve bu bir süre sonra hayalperestliğe yol açtı. Hayal kurup olmamış bir şeyi olmuş gibi davranıyordu. Bu tam bir ruh hastalığı” şeklinde konuştu. İtiraflarını sürdüren güzel popçu, “Bir süre sonra sende de alışkanlık olmaya başlıyor. Sen de aynılarını yapmaya başlıyorsun” dedi.







“SEVGİLİLERİM BİR SÜRE SONRA KİŞİLİK DEĞİŞTİRİYOR”



Ünlülerle evlenmek zordur diyen Ebru Polat, “Bizimle evlenmek yürek istiyor. Olgun ve bazı şeyleri aşmış bir adam olmak lazım. Çünkü yanında belli bir hayran kitlen var. Yanındaki beyefendi belli bir zaman sonra kişilik değiştiriyor, rahatsız oluyor. İlk tanıdığın gibi olmuyor ister istemez.” dedi.







Ebru Polat, motosikletli pozlarıyla dikkat çektiği “Dokun bana” adlı yeni video klibiyle ilgili ise, “Motor sevdası oldu sokakta artık nerede bir motor görsem klip çekimindeymişim gibi hissediyorum o kadar işlemiş ki. Ben çok severdim bunu, benim ilk sıraya aldığım şarkılardan biriydi cover yapacağım diye isabet oldu” dedi.