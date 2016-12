DÜZENLİ YAŞAM BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ







Merhaba Sevgili Ebru nasılsın? Öncelikle bu keyifli röportajımıza şöyle başlamak istiyorum.Ebru Polat bu enerjiyi nerden buluyor. biraz kendinden bahsedermisin?







Merhabalar öncelikle enerjimi tabi ki müziğe olan düşkünlüğümden, hayranlığımdan ve sevenlerimle çok yakından alakadar olmamdan dolayı ayrıca en önemlisi de düzenli bir yaşantım olmasından ötürü bu enerjiye sahibim.







BOŞ ZAMANIM YOK ÇÜNKÜ HAYATIM MÜZİK OLMUŞ







Neler yaparsın gün içerisinde Sevgili Ebru mesela Müzik hariç. Herhangi bir aktivite var mıdır, bu spor olabilir, gezmek olabilir yani hobi tarzında.







Müzikten arta kalan zamanlarda diyemeyeceğim çünkü müzik hayatımda o kadar güzel yer etmiş ki boş zamanım neredeyse yok gibi. Olduğu zamanlarda ise tabi ki en başta ailemle tatillere giderek, spor yaparak değerlendiriyorum.







Yıllar önce Sosyal Medya'nın bu kadar aktif olmadığı bir dönemde Müzik piyasasına harika bir giriş yaptın. Bunu neye borçlusun. Açık Konuşacağım Harika müzik çalışmalarına imza attın. Müzik yaşamından bahsedermisin bizlere.







Müzik yaşantım da, benim çok sevdiğim değer verdiğim sevgili büyüğüm minik serçe Sezen Aksu'nun önemi zaten biliniyor her albümde yada her single'de şarkılarına yer verip Cover yaparım ve Sezen Aksu şarkıları bana hayat veriyor. Hayranlarım tarafından da beğeniliyor tabi ki bunun yanı sıra Türkiye'nin en iyi besteci ve müzik adamları ile çalışıyorum her şeyin en iyisini yapmak zorundayım. Müzikte olan becerimi elbette ki müziğe olan hayranlığıma ve beni sevenlerime borçluyum.







KÜÇÜKKEN KENDİMİ AYNANIN KARŞISINDA STAR ZANNEDERDİM 







Müziğe olan ilgin ne zaman başladı sevgili Ebru? Hukuk Bölümünü bitirip ardından Avukatlık yapıp Şarkıcı olmak gerçekten büyük bir başarı. Küçük yaşlarda başlamış bu ilgi diye düşünüyorum.







Müziğe olan ilgim çok küçük yaşlarda oldu. Tabi ki her şarkıcı gibi bende ilk önce elime saç fırçası alıp ayna karşısında şarkı söylerdim, kendimi bir star zannederdim İlk okul yıllarımda zaten okul korolarında yer alırdım. Avukatlıkta çok sevdiğim ve istediğim bir meslekti okudum kazandım avukatlık yaptım ancak müzik daha ağır bastığı için müziğe daha çok yöneldim.







PSİKOLOK OLMAK İSTİYORUM







Mesela avukatlık ve şarkıcılık olmasaydı ne olmak isterdin hangi mesleği yapmak isterdin?







Şu anda zaten gerekli başvurularımı yaptım Psikolok olmak isterdim ve şimdi ise psikoloji okuyup bu branşta da iyi olmak hedeflerim arasında çünkü insanlarla çok iyi anlaşıyorum.







ŞARKILAR BENİM ÇOCUKLARIM OLDU







İlk albümün piyasaya çıktığında neler hissettin Ebru? Ve ardından diğer albümler ve şarkılar.







Tabi ki ilk albümle beraber benimde her şarkıcı gibi bir çocuğum dünyaya geldi diye çok sevindim. Şimdi çocuklarım hem büyüdü hem de çoğaldı.







Harika bir hayran kitlesine sahipsin sosyal medya'da ve neler söylemek istersin fanlarına ve hayranlarına.







Onları çok ama çok seviyorum kocaman öpüyorum.







Ülkemizde sence Müzik piyasasının son durumu nedir. Nasıl bir değerlendirme yaparsın bu konu hakkında.







Müzik piyasası artık eskisi gibi değil bir zamanlar korsancılıkla mücadele edildi ancak başarılı olunamadı ve Türk müziği cidden, ciddi bir düşüş yaşadı albüm satışları düştü ancak şimdi ise sosyal medya ve dijital platform var artık eskisi gibi albüm satışlarında artış yok şimdiler de bir şarkıcının albümü 100 bin satarsa süper yılın en çok satan albümü deniliyor ama ben biliyorum ki zamanın da albümler 3 milyon satardı.







Şu isimle aynı sahnede düet yapmak istiyorum dediğin bir isim var mı sevgili Ebru?







Var tabi ki sevgili Ali. Sezen Aksu ve Tarkan ile.







OYUNCULUĞA SICAK BAKMADIM







Sinema sektöründe oyunculuk için teklif'i alsan kararın ne olurdu ve Şuanda bile en büyük hayalin nedir?







Bu güne kadar bir çok dizi ve sinemadan başrol teklifleri aldım pek sıcak bakmadım başında da belirttiğim gibi müzik benim için ön planda zaten. Ailede bir oyuncu var kız kardeşim Tuğçe Sarıkaya aynı zamanda Türkiye güzeli, Manken, Model ve Oyuncu.



Yeni tatilden döndün Dubai'den nasıl geçti tatilin anlatmak istermisin Ebru? Tatilin ardından dönüşte hasta oldun diye hatırlıyorum neler söylemek istersin.







Dubai benim çok sevdiğim bir ülke fırsat buldukça sık sık giderim hele de bur da kış olunca hemen kendimi Dubai'ye daha sıcak ülkelere atarım. Evet bur da kış orda yaz olunca bir hava sirkülasyonu yaşadım ve hasta oldum ama ciddi bir hastalık değildi Allaha şükür sıradan bir hava değişimi.







Son müzik çalışman olan Babamın Emanetiyim hakkında neler söylemek istersin. Kimlerle çalışma imkanı buldun bu süreçte, ve ekibin hakkında neler söylemek istersin.







Babamın Emanetiyim şarkım benim için çok önemlidir değeri büyüktür. Sözleri bana ait olan bu şarkının müziğini Murat Güneş'e ait ve 9 HİT albümümde olan slow bir şarkı ayrıca diğer versiyonları Gürsel Çelik ve Kaan Gökman tarafından da yapılan bu şarkıya ünlü yönetmen Kemal Başbuğ ile klip çektik ve oldukça iyi gidiyor çünkü artık düğünlerde de okunan bir şarkı oldu.







Müzik konusunda yeni projelerin var mı? Varsa tarih verebilir misin?



Evet yeni bir projem var çok sürpriz bir şarkı yapacağım.







Sevgili Ebru bizleri kırmayarak bu keyifli röportajı yapma imkanı sunduğun için sonsuz teşekkür ederim sana. Son olarak neler söylemek istersiniz bizlere, Kal sağlıcakla.







Öncelikle seni ardından tüm ekibinizi seviyorum. Sevgi ve saygıyla özelliklede her zaman bizimle kalın. Çok değerli ve kaliteli Magazin yaptığınız için teşekkürler.



ALİ ÇETİN