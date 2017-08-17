EBRU POLAT, DUDAKLARINI ÖYLE BİR ŞİŞİRTMİŞ Kİ GÖREN ARI SOKMUŞ SANDI
Şarkıcı Ebru Polat dudağındaki silikonları daha da şişrterek köfte dudak akımına uydu. Polat'ın dudakları öyle bir şiş duruyor ki gören arı sokmuş sandı.
'Köfte dudak' modasını Yılmaz Morgül başlatmış, Meryem Uzerli ve Aleyna Tilki takip etmişti. Bu akıma en son katılan ise 'Hava Çok Sıcak' şarkısıyla konuşulan Ebru Polat oldu
"BUNU KENDİNE NEDEN YAPIYORSUN"
Ebru Polat yeni dudaklarıın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Görenler bunu kendine neden yapıyorsun yorumunda bulundu.
İşte Ebru Polat'ın son hali:
Kaynak: haberinburada
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