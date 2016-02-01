O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ebru ortadan 700 en önden 2 bin 500 lira

EBRU ORTADAN 700 EN ÖNDEN 2 BİN 500 LİRA

Ebru Gündeş'i yakından izlemek için büyükçe bir miktarı gözden çıkarmak gerekiyor.

Tarih : 01 Şubat 2016, 09:14
Puan Ver : Ebru Ortadan 700 En Önden 2 Bin 500 Lira(8/10)5


Bir dönem eşi Reza Zarrab'la ayrılacağı yönünde haberlerle magazin gündemini meşgul eden Ebru Gündeş, şimdilerde Acun Ilıcalı'nın yapımcılığındaki O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliğine devam ediyor.Bir yandan da özel sahne isteklerini kırmayan Ebru Gündeş, geride bıraktığımız akşam sözleşmesini uzattığı Günay'da sahne aldı. İki haftalık anlaşmayla başlayan konserler zincirini, yoğun istek üzerine yedi haftaya çıkaran Ebru Gündeş, Günay'da önceki akşam yine dolu koltuklara söyledi. Rezervasyonları günler öncesinden dolan Gündeş'i en ön masalardan izlemenin bedeli kişi başı 2 bin 500 lira. Ünlü şarkıcıyı mekanın çıkış kapısının yanındaki masalardan izleyenler, kişi başı 500 lira ödedi. Mekanın bar bölümünde ve orta masalarda fiyat 700 lirayı buldu.



Ebru Gündeş'i izlemek isteyenler bulundukları yere göre şu ücretleri ödedi: En ön masada: 2500, Bar kısmı: 700, Orta masa: 700, Kapıya yakın masa: 500








Etiketler: Ebru  Ortadan  700  En  Önden  2  Bin  500  Lira    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER