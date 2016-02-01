EBRU ORTADAN 700 EN ÖNDEN 2 BİN 500 LİRA
Ebru Gündeş'i yakından izlemek için büyükçe bir miktarı gözden çıkarmak gerekiyor.
Bir dönem eşi Reza Zarrab'la ayrılacağı yönünde haberlerle magazin gündemini meşgul eden Ebru Gündeş, şimdilerde Acun Ilıcalı'nın yapımcılığındaki O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliğine devam ediyor.Bir yandan da özel sahne isteklerini kırmayan Ebru Gündeş, geride bıraktığımız akşam sözleşmesini uzattığı Günay'da sahne aldı. İki haftalık anlaşmayla başlayan konserler zincirini, yoğun istek üzerine yedi haftaya çıkaran Ebru Gündeş, Günay'da önceki akşam yine dolu koltuklara söyledi. Rezervasyonları günler öncesinden dolan Gündeş'i en ön masalardan izlemenin bedeli kişi başı 2 bin 500 lira. Ünlü şarkıcıyı mekanın çıkış kapısının yanındaki masalardan izleyenler, kişi başı 500 lira ödedi. Mekanın bar bölümünde ve orta masalarda fiyat 700 lirayı buldu.
Ebru Gündeş'i izlemek isteyenler bulundukları yere göre şu ücretleri ödedi: En ön masada: 2500, Bar kısmı: 700, Orta masa: 700, Kapıya yakın masa: 500
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar