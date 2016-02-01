

Bir dönem eşi Reza Zarrab'la ayrılacağı yönünde haberlerle magazin gündemini meşgul eden Ebru Gündeş, şimdilerde Acun Ilıcalı'nın yapımcılığındaki O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliğine devam ediyor.Bir yandan da özel sahne isteklerini kırmayan Ebru Gündeş, geride bıraktığımız akşam sözleşmesini uzattığı Günay'da sahne aldı. İki haftalık anlaşmayla başlayan konserler zincirini, yoğun istek üzerine yedi haftaya çıkaran Ebru Gündeş, Günay'da önceki akşam yine dolu koltuklara söyledi. Rezervasyonları günler öncesinden dolan Gündeş'i en ön masalardan izlemenin bedeli kişi başı 2 bin 500 lira. Ünlü şarkıcıyı mekanın çıkış kapısının yanındaki masalardan izleyenler, kişi başı 500 lira ödedi. Mekanın bar bölümünde ve orta masalarda fiyat 700 lirayı buldu.







Ebru Gündeş'i izlemek isteyenler bulundukları yere göre şu ücretleri ödedi: En ön masada: 2500, Bar kısmı: 700, Orta masa: 700, Kapıya yakın masa: 500