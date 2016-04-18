

E&E ismiyle müzik çalışmalarına başlayan Ebru Kantemir ve Erhan Kolay, ilk besteleri Mucize'yi kendi stüdyolarında kaydederek sevenleriyle paylaştı.







Aslında ikisi de müzik öğretmeni olan Ebru ve Erhan, müziğe olan aşkları nedeniyle mesleklerini bırakıp hayallerinin peşine gitmeye karar vermiş. E&E'nin ilk videosu ise Rihanna'nın çok sevilen "Umbrella" şarkısının cover versiyonuna çekilmişti.







Yerli ve yabancı çok sevilen şarkılara kendilerince bir düzenleme yaparak tekrar yorumlayan E&E , beste çalışmalarına hızla devam ediyor. Tarz olarak biraz Country , biraz Pop , biraz Soul bazen Senfonik tarzları benimseyerek bir sentez oluşturan E&E , farkını bu şekilde ortaya koyuyor.







E&E Ankara Arcadium Avm'de her çarşamba, cuma ve cumertesi günleri sevenlerine piyano ve gitar eşliğinde müzik dinletisi yapıyor. Youtube ve facebook' tan E&E Music adıyla takip edebileceğiniz ikilinin sevilen bestesi Mucize sizlerle.







