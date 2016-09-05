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ebru gündeş'ten flaş açıklama!

EBRU GÜNDEŞ'TEN FLAŞ AÇIKLAMA!

Şarkıcı Ebru Gündeş, TV8'de yayınlanan 'O Ses Türkiye' yarışmasının yeni sezonunda jüri koltuğunda oturmayacağını duyurdu.

Tarih : 05 Eylül 2016, 11:57
Puan Ver : Ebru Gündeş'ten Flaş Açıklama!(10/10)9


Ebru Gündeş'in açıklaması şöyle:

"3 yıldır büyük bir keyif, heyecan ve mutlulukla oturduğum 'O Ses Türkiye' jüri koltuğumda bu sene bulunamayacağımı büyük bir üzüntü ile bildirmek isterim… Hayatta herkes başına ne gelirse gelsin sağlık sorunu olmadığı taktirde bir şekilde yaşantısına ve işine devam eder, etmek zorundadır ben de gücümün yettiğince kendim, ailem ve ekibim adına buna çalışıyorum.



'O Ses Türkiye' ise kocaman bir kadro benimle veya bensiz varlar ve hep de olacaklar inşallah ...O yüzden içinde bulunduğum durumdan dolayı dostum Acun Ilıcalı'dan bu sene izin istedim kendisi de her zamanki desteğiyle beni anlayışla karşıladı.



Acun ve Acun Medya -Tv 8 ailesi başta olmak üzere Hadise, Murat, Gökhan ve Hakan hepinize minnettarım, sizleri iyi ki tanıdım iyi ki hayatımdasınız ve çok seviliyorsunuz ..."








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