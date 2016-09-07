Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti

ebru gündeş'in yerine gelen isim belli oldu

EBRU GÜNDEŞ'İN YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

O Ses Türkiye'den ayrılan Ebru Gündeş'in yerine gelen isim Sibel Can oldu.

Tarih : 07 Eylül 2016, 12:38
Puan Ver : Ebru Gündeş'in Yerine Gelen İsim Belli Oldu(9/10)6


Ebru Gündeş geçtiğimiz gün 'O Ses Türkiye' yarışmasının jüri koltuğundan ayrıldığını duygusal bir mesaj yayınlayarak duyurdu. Gündeş'in yerine kimin geleceği merakla bekleniyordu. Acun Ilıcalı, Gündeş'in yerine gelecek ismi açıkladı. Ilıcalı yeni ismi şöyle duyurdu: "Sevgili Sibel Can yeni sezonda O Ses Türkiye jürisine dahil oldu, başarılar dileriz."








Etiketler: Ebru  Gündeş  İn  Yerine  Gelen  İsim  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER