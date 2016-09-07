O Ses Türkiye'den ayrılan Ebru Gündeş'in yerine gelen isim Sibel Can oldu.



Ebru Gündeş geçtiğimiz gün 'O Ses Türkiye' yarışmasının jüri koltuğundan ayrıldığını duygusal bir mesaj yayınlayarak duyurdu. Gündeş'in yerine kimin geleceği merakla bekleniyordu. Acun Ilıcalı, Gündeş'in yerine gelecek ismi açıkladı. Ilıcalı yeni ismi şöyle duyurdu: "Sevgili Sibel Can yeni sezonda O Ses Türkiye jürisine dahil oldu, başarılar dileriz."