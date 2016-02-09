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ebru gündeş'in makyajsız hali sosyal medyada olay oldu!

EBRU GÜNDEŞ'İN MAKYAJSIZ HALİ SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU!

Instagram hesabından en doğal halini "Pazar dinlenmesini hakettim galiba" notuyla paylaşan güzel şarkıcı Ebru Gündeş'in fotoğrafına yorum yağdı. İşte Ebru Gündeş'in o fotoğrafı...

Tarih : 09 Şubat 2016, 09:29
Puan Ver : Ebru Gündeş'in Makyajsız Hali Sosyal Medyada Olay Oldu!(9.7/10)13


Estetik haberleriyle sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş her fırsatta bu iddiayı yalanlıyor.



Makyajsız halini sosyal medyadan paylaşan ünlü şarkıcı, hayranlarından tam not aldı.










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