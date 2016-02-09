EBRU GÜNDEŞ'İN MAKYAJSIZ HALİ SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU!
Instagram hesabından en doğal halini "Pazar dinlenmesini hakettim galiba" notuyla paylaşan güzel şarkıcı Ebru Gündeş'in fotoğrafına yorum yağdı. İşte Ebru Gündeş'in o fotoğrafı...
Estetik haberleriyle sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş her fırsatta bu iddiayı yalanlıyor.
Makyajsız halini sosyal medyadan paylaşan ünlü şarkıcı, hayranlarından tam not aldı.
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