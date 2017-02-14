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ebru gündeş'den reza zarrab'a 14 şubat mesajı!

EBRU GÜNDEŞ'DEN REZA ZARRAB'A 14 ŞUBAT MESAJI!

Ebru Gündeş 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesabından ABD'de tutuklu olan eşi Zarrab'a mesaj gönderdi.

Tarih : 14 Şubat 2017, 15:01
Puan Ver : Ebru Gündeş'den Reza Zarrab'a 14 Şubat Mesajı!(5/10)3


Ünlü şarkıcı  Ebru Gündeş, sevgililer günü için takipçileri ile özel bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından konser provası görüntülerini yayınlayan  Ebru Gündeş,  Müslüm Gürses'in şarkısı Hangimiz Sevmedik'i söyledi. Eğlenceli hali ile dikkat çeken  Ebru Gündeş, şarkı sırasında 'sevdik' diyerek özel bir gönderme yaptı.



 



kaynak:gazetevatan








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