EBRU GÜNDEŞ'DEN REZA ZARRAB'A 14 ŞUBAT MESAJI!
Ebru Gündeş 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesabından ABD'de tutuklu olan eşi Zarrab'a mesaj gönderdi.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sevgililer günü için takipçileri ile özel bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından konser provası görüntülerini yayınlayan Ebru Gündeş, Müslüm Gürses'in şarkısı Hangimiz Sevmedik'i söyledi. Eğlenceli hali ile dikkat çeken Ebru Gündeş, şarkı sırasında 'sevdik' diyerek özel bir gönderme yaptı.
kaynak:gazetevatan
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