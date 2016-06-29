

Atatürk Havalimanı'nda dün akşam yaşanan terör saldırısında 36 kişi şehit oldu, 147 kişi de yaralandı.







Ülkemizi yasa boğan hain saldırının ardından ünlü isimler sosyal medya üzerinden terörü lanetledi.







Terör saldırısını kınayan isimlerden biri de Ebru Gündeş oldu. Sosyal medya hesabını karartan ünlü şarkıcı, tepkisini "Yine mi acı!" sözleriyle ifade etti.