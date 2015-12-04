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ebru gündeş ameliyat oldu

EBRU GÜNDEŞ AMELİYAT OLDU

Şarkıcı Ebru Gündeş apar topar hastaneye kaldırıldı

Tarih : 04 Aralık 2015, 10:59
Puan Ver : Ebru Gündeş Ameliyat Oldu(5/10)4


Pazartesi günü başlayıp salı günü daha da şiddetlenen karın ağrısı, Ebru Gündeş'i hastanelik etti. Yaşadığı ağrı nedeniyle hastaneye giden Gündeş'e apandisit teşhisi kondu.



Apar topar ameliyata alınan sanatçı, dün taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu açıkladığı Gündeş, bir süre evinde dinlenecek.








Etiketler: Ebru  Gündeş  Ameliyat  Oldu    haber

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