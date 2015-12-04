EBRU GÜNDEŞ AMELİYAT OLDU
Şarkıcı Ebru Gündeş apar topar hastaneye kaldırıldı
Pazartesi günü başlayıp salı günü daha da şiddetlenen karın ağrısı, Ebru Gündeş'i hastanelik etti. Yaşadığı ağrı nedeniyle hastaneye giden Gündeş'e apandisit teşhisi kondu.
Apar topar ameliyata alınan sanatçı, dün taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu açıkladığı Gündeş, bir süre evinde dinlenecek.
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