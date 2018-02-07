EBOUE GALATASARAY'A DÖNÜYOR
Maddi olarak zor günler geçiren eski Galatasaraylı futbolcu Emmanuel Eboue, Cuma günü İstanbul'a gelecek.
Galatasaray Kulübü, maddi olarak zor günler geçiren eski oyuncusu Eboue'ye sahip çıktı. Sarı-kırmızılılar, cuma günü Fildişi Sahilli oyuncuyu İstanbul'a getirecek.
"YARDIMA İHTİYACIM VAR" DEMİŞTİ
Galatasaray teknik ekibi, bir süredir Eboue ile ilgili araştırma yapıyordu. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Eboue, maddi olarak çok zor bir dönem geçirdiğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Sarı-kırmızılı kulüp, Eboue ile iletişime geçerek durumu hakkında bilgi aldı.
HASAN ŞAŞ: MERAK ETMEYİN, EBOUE İLE İLGİLENİYORUZ
NTV Spor muhabiri Evren Göz'ün verdiği bilgiye göre Hasan Şaş, "Eboue ile ilgileniyoruz, merak etmeyin. Cuma günü İstanbul'da olacak." ifadelerini kullandı.
Cuma günü İstanbul'a gelecek Eboue, teknik direktör Fatih Terim ve Galatasaraylı yetkililer ile bir araya gelecek.
Kaynak: haberinburada
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