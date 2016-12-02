

Dünyanın en büyük oyun firmalarından EA ‘nın yöneticisi Blake Jorgensen, şirketin yakın dönem planları hakkında önemli açıklamalar yaptı.







Dijital oyun satışlarının tarihte ilk defa kutulu oyun satışlarını geçmeye başladığının altını çizen Blake Jorgensen, firmaların henüz kutulu oyunlardan vazgeçmeye hazır olmadığını da vurguladı. Ancak yakın gelecekte EA gibi oyun firmalarının oyun kutulama maliyetinden vazgeçeceğini ve tamamen dijital satışlara odaklanacaklarını da hatırlattı.



EA'nın raporlarına göre, geçen yıl full oyunlarının %25'i dijital kanallardan satıldı. Bu yıl ise oranın %30 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan, DLC'ler, ekstralar gibi satışları da ekleyince, şirketin toplam satışlarının yarısına yakını dijital olarak gerçekleşiyor.



Öte yandan dünyanın en büyük oyun mağazaları zinciri Gamestop da 2019 yılındaki satışlarının yarısının dijital kanallardan gerçekleşmesini beklediğini vurguladı. Gamestop'un fiziksel ürün satışları bu yıl büyük bir düşüş gösterdi. Bunda, Call of Duty: Infinite Warfare gibi büyük oyunların fiziksel kutu satışlarındaki büyük düşüş de önemli oldu.



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