Prens Philip Hastaneye Kaldırıldı!
Evlendirme Yerine Barıştırma Programları Mı Geliyor?
Meteroloji'den Güzel Haber! Bayram Tatili Süresince...
Fıfa, Juventus'a Pogba Transferi İçin Soruşturma Başlattı
Esenyurt'taki Çifte İnfazdan Katil Koca Çıktı
Kilis'in Suriye Sınırına 5 Tank Sevkiyatı
6 Günde 600 Bin Kişi İstanbul'dan Ayrılacak!
Abd Ankara Büyükelçiliğine Lgbt Bayrağı Asıldı
'ınstagram Hikayeleri'nde Yeni Dönem
1 Milyon Euro'luk Wraith Black Badge Türkiye'de
Rusya'dan Nato'ya Yanıt Geldi!
Sabri Sarıoğlu'na Yönetimden 36 Bin Euro Ceza
Oruçluyken Susuzluğu Önlemenin Yolları!
Canlı Yayında Gaf: İt Sürüsü Gibi Aile Var
Nasri Türkiye'ye Transfer Olacak Mı? O Sözler...
Suudi Arabistan'da Bayram Tatili 23 Güne Çıkarıldı
Tim Başkanvekili Gözaltına Alındı
Altının Gramı 142 Lira Seviyelerinde! Çeyrek İse...
Zonguldak'ta Fetö/Pdy Operasyonu: 21 Gözaltı
Trabzonspor'da Gidecekler Belirlendi

e3 2017 ziyaretçi rekoru kırdı!

E3 2017 ZİYARETÇİ REKORU KIRDI!

Geçtiğimiz hafta Los Angeles'ta gerçekleşen E3 2017 interaktif oyun ve eğlence fuarı yeni bir rekora da imza attı. İşte konu ile ilgili detaylar.

Tarih : 21 Haziran 2017, 09:53
Puan Ver : E3 2017 Ziyaretçi Rekoru Kırdı!(5/10)4


Geçtiğimiz hafta Los Angeles'ta gerçekleşen E3 2017 interaktif oyun ve eğlence fuarı yeni bir rekora da imza attı. İşte konu ile ilgili detaylar.



Oyun dünyasının en prestijli ve görkemli fuarlarından biri olarak lanse edilen E3, geçtiğimiz hafta Los Angeles'ta gerçekleşti. E3 2017, duyurulan oyunlar, Microsoft'un yeni konsolu Xbox One Xile olduğu kadar ziyaretçi sayısıyla da akıllarda kalacak bir etkinlik oldu.



Entertainment Software Associationtarafından yapılan açıklamada E3 2017'ye 68.400 biletli ziyaretçinin katıldığı belirtildi. Bu sayı geçtiğimiz sene 50.300 civarındaydı. Yani bu sene gerçekleşen E3fuarının çok daha fazla dikkat çektiğini söylesek sanırım pek de yanılmış olmayız.



Peki bu seneki E3 fuarını bu kadar özel kılan şey neydi? Aslına bakılırsa, E3 2017ile E3 2016arasında önemli bir farklılık bulunmuyor. Tanıtılan oyunlar dışında, 2017'deki fuarda fazladan dikkat çekecek isim olarak Xbox One X'i gösterebiliriz. Fakat onunda tek başına ekstradan 20.000 ziyaretçi çekeceğini söylemek sanırım pek de doğru olmaz.



Bu durumun tek bir nedeni olabilir. O da oyun dünyasının gün geçtikçe daha büyük bir potansiyele erişiyor olması. Muhtemelen önümüzdeki sene gerçekleşecek olan E3 2018'de katılım oranı daha da artacaktır.



Bu arada yeri gelmişken belirtelim.E3 2018'in gerçekleşeceği tarih de şimdiden belirlenmiş durumda. Eğer büyük bir aksilik olmazsa, E3 201812-14 Haziran tarihleri arasında yine Los Angeles'ta gerçekleşecek.



Xbox One X maliyeti ne kadar?








Etiketler: E3  2017  Ziyaretçi  Rekoru  Kırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER