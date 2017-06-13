E-TİCARETTE YENİ DÖNEM NASIL OLACAK?
Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra e-ticaret sektöründe konuşulan ve tüketici nezdinde de merak konusu olan güven damgası, zorunlu tutulmamakla beraber şirketlerin güvenli oluşu hakkında tüyolar veriyor
Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ'in 6 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. E-Ticaret ve İnternet Hukuku Derneği (E-Hukuk Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Gökhan Uğur Bağcı, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada hem sektörün hem de tüketicilerin merak ettiği sorulara yanıt verdi.
GÜVEN DAMGASI NEDİR?
Güven damgası sistemi, e-ticaret sektöründeki şirketlere bir zorunluluk getirmemekle birlikte isteyen şirketlerin tebliğde düzenlenen koşullara uymak şartıyla aldıkları damgadır. İnternet siteleri üzerinde yayınlayabildikleri ve böylelikle müşterilerinin sitenin alışveriş için güvenli bir ortam sunduğunu ilk bakışta anlayabilecekleri bir sistemdir.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar