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e-ticarette yeni dönem nasıl olacak?

E-TİCARETTE YENİ DÖNEM NASIL OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra e-ticaret sektöründe konuşulan ve tüketici nezdinde de merak konusu olan güven damgası, zorunlu tutulmamakla beraber şirketlerin güvenli oluşu hakkında tüyolar veriyor

Tarih : 13 Haziran 2017, 12:25
Puan Ver : E-Ticarette Yeni Dönem Nasıl Olacak?(6/10)4


Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ'in 6 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. E-Ticaret ve İnternet Hukuku Derneği (E-Hukuk Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Gökhan Uğur Bağcı, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada hem sektörün hem de tüketicilerin merak ettiği sorulara yanıt verdi.



GÜVEN DAMGASI NEDİR?



Güven damgası sistemi, e-ticaret sektöründeki şirketlere bir zorunluluk getirmemekle birlikte isteyen şirketlerin tebliğde düzenlenen koşullara uymak şartıyla aldıkları damgadır. İnternet siteleri üzerinde yayınlayabildikleri ve böylelikle müşterilerinin sitenin alışveriş için güvenli bir ortam sunduğunu ilk bakışta anlayabilecekleri bir sistemdir.



 



kaynak:habertürk








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