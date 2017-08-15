Türkiye'de banka ve kredi kartı sayısı 180 milyonu aştı. Bu kartlarla 2017'nin ilk üç ayında yaklaşık 21 milyar lira internetten ödeme işlemi yapıldı. BDDK tarafından alınan karar doğrultusunda 17 Ağustos 2017 itibariyle bireysel banka ve kredi kartları elektronik ticarete kapalı olarak üretilecek ve ancak kart sahiplerinin talebi doğrultusunda internet alışverişlerine açılabilecek.

E-TİCARET PAZARI 1,5 TRİLYON DOLAR

Dünyada e-ticaret hacmi her geçen yıl büyüyor. 1,5 trilyon doları aşan dünya e-ticaret rakamları dünya ekonomilerinin büyüklüklerinin artık e-ticaret pazarındaki faaliyetleriyle ölçüleceğini gösteriyor. Türkiye'de de hızla büyüyen e-ticaret hacmi son bir yıl içinde yüzde 24 oranında artış göstererek 31 milyar liraya ulaştı. Banka kartları ve diğer kişisel verilerin paylaşıldığı e-ticaret platformu büyüdükçe güvenlik unsuru da önemini artırıyor.

"KARARIN SEBEBİ SİBER SALDIRILAR"

BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından alınan karar gereği 17 Ağustos 2017 itibariyle bireysel banka ve kredi kartları elektronik ticarete kapalı olarak üretilecek. Bu konuya dikkat çeken E-Tuğra EBG A.Ş. Kurumsal Satış ve Pazarlama Yöneticisi Zeliha Arkçı, "Yüzden fazla ülkede binlerce firmayı zarara uğratan siber saldırıların ardından BDDK'nın aldığı bu kararla e-ticaret firmaları site güvenlik unsurunu daha çok ön plana çıkaracak. Güvenlik yatırımlarını artıracakları bir dönem" açıklamasını yaptı. Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada