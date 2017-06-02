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e-ticaret'te bir site daha kapandı

E-TİCARET'TE BİR SİTE DAHA KAPANDI

Amazon, BuyVip e-ticaret sitesini kapattı.

Tarih : 02 Haziran 2017, 13:38
Puan Ver : E-Ticaret'te Bir Site Daha Kapandı(8/10)10


Türkiye'de dün Markafoni'nin kapanma haberini bugün Amazon'un , Almanya, İspanya ve İtalya'da faaliyet gösteren özel alışveriş kulübü BuyVip E-ticaret sitesini kapatması takip ediyor.



Amazon, Modadan ev dekorasyonuna dek birçok lüks ürünün satıldığı özel online alışveriş kulübü BuyVip'i kapattığını açıkladı. Şirket, 2010 yılında yaklaşık 100 milyon dolara satın aldığı BuyVip'i “kârların düşük olması” nedeniyle kapattığını duyurdu.



BuyVip ile 2010'dan bu yana farklı ürün çeşitleri ve çekici indirimlerle müşterilere sıra dışı bir alışveriş deneyimi yaşatmaya çalıştıklarını belirten Amazon, BuyVip'te çalışan ekiplerin Amazon'a katılacağı ifade etti.



 



kaynak:milliyet








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