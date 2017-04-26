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e-ticarete güven damgası geliyor

E-TİCARETE GÜVEN DAMGASI GELİYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci "İnternet alışverişlerinde güvenliği üst düzeye çıkaracak, gizlilik ve hizmet kalitesinde yaşanan endişeleri gidecek, e-ticareti geliştirecek 'güven damgası sistemi' geliyor.

Tarih : 26 Nisan 2017, 15:57
Puan Ver : E-Ticarete Güven Damgası Geliyor(6/10)4


Güven damgasını gören vatandaşlarımız, e-ticaret sitesinin belirli güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını yerine getirdiğini, güvenilir bir otorite tarafından denetlendiğini bilecek ve alışveriş yaparken kendisini güvende hissedecek" dedi.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, internet alışverişlerinde güvenliği üst düzeye çıkaracak, gizlilik ve hizmet kalitesinde yaşanan endişeleri gidecek, E-ticareti geliştirecek "güven damgası sistemi"nin hayata geçirileceğini belirterek, "Güven damgasını gören vatandaşlarımız, e-ticaret sitesinin belirli güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını yerine getirdiğini, güvenilir bir otorite tarafından denetlendiğini bilecek ve alışveriş yaparken kendini güvende hissedecek." ifadelerini kullandı.



Tüfenkci, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir sistem üzerinde çalıştıklarını hatırlatarak, konuya ilişkin tebliğ taslağının 7 ay önce bakanlığın internet sitesinde görüşe açıldığını, meslek kuruluşları, dernekler, federasyonlar, sektör temsilcileri ve tüketicilerden gelen görüşlerin alındığını belirtti.



Çalışmaların ardından taslağa son şeklinin verildiğini ifade eden Tüfenkci, tebliğin önümüzdeki günlerde Resmi gazete'de yayımlanacağını bildirdi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: E-Ticarete  Güven  Damgası  Geliyor    haber

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