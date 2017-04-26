

Güven damgasını gören vatandaşlarımız, e-ticaret sitesinin belirli güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını yerine getirdiğini, güvenilir bir otorite tarafından denetlendiğini bilecek ve alışveriş yaparken kendisini güvende hissedecek" dedi.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, internet alışverişlerinde güvenliği üst düzeye çıkaracak, gizlilik ve hizmet kalitesinde yaşanan endişeleri gidecek, E-ticareti geliştirecek "güven damgası sistemi"nin hayata geçirileceğini belirterek, "Güven damgasını gören vatandaşlarımız, e-ticaret sitesinin belirli güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını yerine getirdiğini, güvenilir bir otorite tarafından denetlendiğini bilecek ve alışveriş yaparken kendini güvende hissedecek." ifadelerini kullandı.







Tüfenkci, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir sistem üzerinde çalıştıklarını hatırlatarak, konuya ilişkin tebliğ taslağının 7 ay önce bakanlığın internet sitesinde görüşe açıldığını, meslek kuruluşları, dernekler, federasyonlar, sektör temsilcileri ve tüketicilerden gelen görüşlerin alındığını belirtti.







Çalışmaların ardından taslağa son şeklinin verildiğini ifade eden Tüfenkci, tebliğin önümüzdeki günlerde Resmi gazete'de yayımlanacağını bildirdi.







kaynak:milliyet