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e-spor büyüyor!

E-SPOR BÜYÜYOR!

E-Spor, online ve bilgisayar ortamlarında gerçekleştirilen spor faaliyetleri olarak ifade ediliyor. Herhangi bir spor dalının içerisinde yer alan bir çok şeyi de barındırıyor. Mücadele; takım ruhu, kazanma azmi, centilmenlik, fair play ne isterseniz E-spor içerisinde de mevcut.

Tarih : 06 Haziran 2016, 13:49
Puan Ver : E-Spor Büyüyor!(10/10)11


 



E-Spor, online ve bilgisayar ortamlarında gerçekleştirilen spor faaliyetleri olarak ifade ediliyor. Herhangi bir spor dalının içerisinde yer alan bir çok şeyi de barındırıyor. Mücadele; takım ruhu, kazanma azmi, centilmenlik, fair play ne isterseniz E-spor içerisinde de mevcut.



Geçtiğimiz yıllarda böyle bir kavram lugatımızda yer almamış olsa da, globalleşen ve son derece gelişen bu Dünya ortamında, artık E-spor yani elektronik spor adında bir kavram mevcut. Bir çok bilgisayar oyunu ve yazılım noktasında da E-spor faaliyetleri ülkemizde de hatrı sayılır derecede gerçekleştirilmeye başladı şeklinde ifade etmek mümkün.



Peki, Elektronik sporlar içerisinde neler yer alıyor?



Bilgisayar içerisinde yer alan herşey, E-spor' un konusu aslında. Şöyle ki yalnızca çılgın grafiklere sahip oyunlar değil, bilgisayarla oynanan bir satranç, bir dama da bu kulvara dahil. Bir şeyin elektronik spor olarak algılanabilmesi için bilgisayar yordamıyla gerçekleştirilmesi kafi. Bu noktada da son derece önemli bir çok kategori yer alıyor. Örneğin, bilgisayarları kullanarak farklı cisimleri hareket ettirerek bir spor müsabakası da düzenlenebilir. Robotların yönetildiği, müsabakaların da konusu böylece E-spor içerisinde yer almış olur.



Ülkemizde can alıcı örnekleri bulunmasa da, şuanda Avrupa E-spor alanında ciddi faaliyetler gerçekleştiriyor. Ancak ülkemizde de bu konuya emeği azımsanamayacak örnekler de mevcut. Counter Strike, League of Legends turnuvaları, üniversiteler arası robot yarışmaları şeklinde sıralanan bu liste, şuan için pek yelpazeyi genişletmemiş olsa da ciddi anlamda bir kitlesi de mevcut bulunuyor.



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Etiketler: E-Spor  Büyüyor    haber

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