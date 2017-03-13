E-SİGARA KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR
E-Sigara Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Husular
E-Sigara Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Husular
Her ne kadar elektronik sigaralar normal sigaralara karşıt olarak tasarlanmış ve bireylerin bağımlılık başta olmak üzere sigaranın zararlarından korunması amacı ile oluşturulmuş olsa da bir güç sistemi ile çalışan e- sigara kullanımında dikkat edilmesi gereken husular bulunmakktadır. Bu husulara maddeleme yaparak bahsedeceğiz.
Cihazın tasarlanması tamamı ile mümkün değildir. Öyle ki bu cihazı tasarlayan birçok firma bulunmasından dolayı her firma mükemmel dercede elektronik sigara tasarlanmasını sağlamamaktadır.
Cihazda kullanılan maddeler çoğu zaman firmadan firmaya değişmektedir. Bu nedenle cihazda kullanılan maddelere dikkat edilmesi gerekmektedir. Bazı kullanılan maddelerin ki bu maddeler içinde sıvı nikotinde ve propilen de dahil olmak üzere zararlı sonuçları olabailmektedir.
Özellikle kullanılan propilen maddesi sadece buhar haline gelmesi durumunda zararsız olmaktadır. Elektronik sigaranızda propilen maddesi bulunuyorsa cihazınızın bu maddeyi ve diğerlerini tamamen bauharlaştırdığından emin olmanız gerekmektedir. Aksi durumlarda propilen maddesi kanserojen etki sağlayabilmektedir.
Normal sigaradan en büyük zarar gören topluluklardan biri de pasif içici olarak tanımladığımız sigara içenlerin yanında bulunan kişilerdir. Büyük bir araştırma olmamasına rağmen pasif içicilerin e-sigaradn zarar görme tehlikesi bulunmamaktadır.
Ancak e-sigarada nikotin bulunuyorsa pasif içicilerinde zarar görmeyeceğini saöylememiz doğru olmayacaktır.
E- sigara kullanımında günümüz itibari ile herhangi bir yasak bulunmamaktadır. Hatta birçok sigarasız alanda e- sigara kullanımı sağlanmaktadır.
E- sigara cihazı sık kullanıma bağlı olarak ya da elektronik cihaz olması dolayısı ile çalışabilmemektedir. Ya da cihaz arıza dolayısı ile aşırı ısınmaktadır. Bu durumda cihazın güç kısmı kapatılmasına dikkat edilmeli ve cihaz kullanılmamalıdır.
Sigarayı Bırakmak İçin E- Sigara
Sigara bırakmak isteyen kişiler çin alternatif olarak piyasaya sürülmüş olan e-sigaralar yavaş yavaş sigara bağımlılığını ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle sigarayı bırakmak için e-sigara kullanımı sağlanmaktadır.
E- sgaranın amacı ilk etapta normal sigaradan dolayı doğan vucut içi ve fiziksel alışkanlıkların yavaş yavaş ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Elekrtonik sigara , sigara kullanmayı normalaleştirmek için yapılan farklı bir yöntem olduğu tartışılması sürsede e- sigara kullanımı ile sigara kullanımı ve bağımlılığı terkedilmesi amaçlanmaktadır.
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