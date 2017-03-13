E-Sigara Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Husular
Apple, Türkiye'yi Uluslararası Garanti Listesinden Çıkardı
Oppo F3 Plus'ın Özellikleri Ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı
Nintendo Switch ‘De Kablosuz Ağ Problemi Görüldü
Huawei P11'in Mwc 2018'de Tanıtılacağı Açıklandı
Activison, Oyuncuları Yine Kızdırdı
Nintendo Switch 2017 Özel Oyunları Listesi
Playstation Store Şubat 2017 En Çok İndirilen Oyunlar
Google: Wikileaks'in Ortaya Çıkardığı Açıkları Zaten Kapatmıştık
Maltepe'de Trafik Kazası Meydana Geldi: 6 Yaralı
Bir Skandal Da İsveç'ten Geldi !
Başbakan Yaşanan Krize İlişkin Açıklama Yaptı
Bakan Kaya Türkiye'ye Geliyor!
Hollanda Çavuşoğlu'nun Uçuş İznini İptal Etti
Adli Tıp Rusya'dan Dna İstedi
Ön Ödemeli Ev Alacaklara 1 İyi 1 Kötü Haber!
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Yeni Hocasını Açıkladı
Yatmadan Önce Muzu Kaynatıp Suyunu İçin
Üçüncü Havalimanında Flaş Gelişme
Sabriye'den Sedat'a: Çok Mu Etek Giymek İstiyorsun?

e-sigara kullanımında dikkat edilmesi gereken husular

E-SİGARA KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR

E-Sigara Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Husular

Tarih : 13 Mart 2017, 08:43
Puan Ver : E-Sigara Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Husular(8/10)5


E-Sigara Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Husular



Her ne kadar elektronik sigaralar normal sigaralara karşıt olarak tasarlanmış ve bireylerin  bağımlılık başta olmak üzere sigaranın zararlarından korunması amacı ile oluşturulmuş olsa da bir güç sistemi ile çalışan e- sigara kullanımında dikkat edilmesi gereken husular bulunmakktadır. Bu husulara maddeleme yaparak bahsedeceğiz.





  • Cihazın tasarlanması tamamı ile mümkün değildir. Öyle ki bu cihazı tasarlayan birçok firma bulunmasından dolayı her firma mükemmel dercede elektronik sigara tasarlanmasını sağlamamaktadır.





  • Cihazda kullanılan maddeler çoğu zaman firmadan firmaya değişmektedir. Bu nedenle cihazda kullanılan maddelere dikkat edilmesi gerekmektedir. Bazı kullanılan maddelerin ki bu maddeler içinde sıvı nikotinde ve propilen de dahil olmak üzere zararlı sonuçları olabailmektedir.





  • Özellikle kullanılan propilen maddesi sadece buhar haline gelmesi durumunda zararsız olmaktadır. Elektronik sigaranızda propilen maddesi bulunuyorsa cihazınızın bu maddeyi ve diğerlerini tamamen bauharlaştırdığından emin olmanız gerekmektedir. Aksi durumlarda propilen maddesi kanserojen etki sağlayabilmektedir.





  • Normal sigaradan en büyük zarar gören topluluklardan biri de pasif içici olarak tanımladığımız sigara içenlerin yanında bulunan kişilerdir. Büyük bir araştırma olmamasına rağmen pasif içicilerin e-sigaradn zarar görme tehlikesi bulunmamaktadır.





  • Ancak e-sigarada nikotin bulunuyorsa pasif içicilerinde zarar görmeyeceğini saöylememiz doğru olmayacaktır.





  • E- sigara kullanımında günümüz itibari ile herhangi bir yasak bulunmamaktadır. Hatta birçok sigarasız alanda e- sigara kullanımı sağlanmaktadır.





  • E- sigara cihazı sık kullanıma bağlı olarak ya da elektronik cihaz olması dolayısı ile çalışabilmemektedir. Ya da cihaz arıza dolayısı ile aşırı ısınmaktadır. Bu durumda cihazın güç kısmı kapatılmasına dikkat edilmeli ve cihaz kullanılmamalıdır.









Sigarayı Bırakmak İçin E- Sigara



Sigara bırakmak isteyen kişiler çin alternatif olarak piyasaya sürülmüş olan e-sigaralar yavaş yavaş sigara bağımlılığını ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle sigarayı bırakmak için e-sigara kullanımı sağlanmaktadır.



E- sgaranın amacı ilk etapta normal sigaradan dolayı doğan vucut içi ve fiziksel alışkanlıkların yavaş yavaş ortadan kalkmasını sağlamaktadır.  Elekrtonik sigara , sigara kullanmayı normalaleştirmek için yapılan farklı bir yöntem olduğu tartışılması sürsede e- sigara kullanımı ile sigara kullanımı ve bağımlılığı terkedilmesi amaçlanmaktadır.








Etiketler: E-Sigara  Kullanımında  Dikkat  Edilmesi  Gereken  Husular    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER