Fiziksel kitaba alternatif olarak gelen ama satış olarak çok arka planda kalan E-kitap satışları yüzde 20 azalarak beklenen etkiyi yaratamadı.



Fiziksel kitaba alternatif olarak gelen ama satış olarak çok arka planda kalan E-kitap satışları yüzde 20 azalarak beklenen etkiyi yaratamadı.



Kitap okuyucuları için ekstra bir yük taşımadan kütüphanesini yanında taşımak isteyen kullanıcıların tercihi olan E-kitap platformu son zamanlarda sıkıntılı günler yaşıyor. Kitapseverleri ikiye bölen elektronik kitaplar, bazı okuyucular huzurunda fiziksel kitabın yerini tutmadığı ve kitap okuma huzuru sağlamadığından dolayı eleştirilirken bazı kullanıcılar ise bu kitapların çok daha elverişli ve kullanışlı olduğunu savunuyordu.



İngiltere Yayıncılar Birliği tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz yıl İngiltere'de satılan elektronik kitap sayısı bir önceki yıl karşısında yüzde 17 düşerken aynı yılda satılan fiziksel kitap ve dergilerin sayısında yüzde 7'lik bir fazlaya ulaşmış durumda. Benzer durum ABD sınırları içinde de yaşanmış bulunuyor.



Türkiye sınırları içerisinde ise elektronik yayımlanan kitap sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 57 azalırlen, fiziksel kitap ise yüzde 3.5 azalma ile karşılaşmış gözüküyor.



Birçok uzmana göre bu satışlardaki düşüşün en büyük nedeni elektronik kitap ile fiziksel kitap arasında olan fiyat farkının oldukça az olması ve fiziksel kitabın kullanıcı tarafında halen daha popüler olması en büyük etken olarak gösterilebilir.



40x zoom dome kamera ile şehirler güvende