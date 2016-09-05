E-Dinar, uluslararası p2p (uçtan uca) alışveriş platformu dijital para dünyasında çok ses getirecek kripto para sisteminin duyurusunu yaptı.



E-Dinar, uluslararası p2p (uçtan uca) alışveriş platformu dijital para dünyasında çok ses getirecek kripto para sisteminin duyurusunu yaptı.Şu anda 180.000'den fazla kullanıcıya sahip olan topluluk bu yenilikçi ürünün geliştirilmesine 10 milyon dolar yatırım yaptı.E-Dinar ekibi derin ve kapsamlı bir pazar analizi gerçekleştirdi ve mevcut projelerin sakıncalarını göz önüne aldı.



E-Dinar Coin korunması gelişmiş bir proof-of-stake (kullanıcıların cüzdanlarda tuttukları coin miktarına göre belli oranlarda pay aldıkları bir sistem) teknolojisinin üzerine inşa edildi.



Proof-of-stake, hesapta belirli bir miktar fon tutma ihtiyacına göre kripto para koruma yöntemi olarak biliniyor. Bu yöntemi kullanırken kripto para algoritmasının zincirde başka bir bloğu teyit ederken fon büyüklüğü yüksek olan bir hesabı seçme olasılığı daha yüksek.



E-Dinar Coin algoritması nasıl çalışıyor?



İşlem performansı sırasında işlemin on kat teyit edilmesi gerekiyor. İşlemi teyit eden her bilgisayar aşağıdaki şekilde hesaplanan bir istihkak alır: kullanıcının hesabındaki paranın yaşını hesaba katıyor. Hesapta tutulan para miktarına göre vade gününden birkaç gün önce faiz oranı ile çarpılıyor (günde% 0,65'e kadar).



Kripto para nedir?



Son yıllarda finans dünyasındaki en büyük yeniliklerden biri olan kripto para terimi kriptografi ile korunan sanal para birimini ifade ediyor. Son teknolojilere dayalı hızlı, güvenilir ödeme ve para transfer sistemi olan kripto ile bankacılık ve ödeme işlemleri kolayca yapılabiliyor.



Kripto para kullanmanın avantajları



Bugün ABD'de 100'den fazla restoran kripto para ile çalışmakta ve bir ödeme aracı olarak kabul ediyor. Günümüzde 7600'den fazla nokta (restoranlar, kafeler, barlar, mağazalar ve süpermarketler) müşterilerine özgürce dijital kripto para kullanarak mal ve hizmet satın alma olanağı sunuyor.



E-Dinar kullanıcılarının mağazalar ve restoranlar (tüketici ağı) arasında oluşturulacak ortak bir ağ içinde indirimli mal ve hizmet satın almasına imkân veren sistemi geliştirilmesi planlanıyor.Kripto para banka hesapları ve kartları kullanmaya gerek kalmadan işinizin korunmasına ve geliştirilmesine olanak sağlıyor.Kripto para kabul ederek elinize geçen parayı anında nakit olarak talep edebiliyorsunuz.



Kripto para restoranınız için yeni bir müşterilerin yanı sıra, kitle iletişim araçlarının dikkatini çeken ek bir reklam aracı. İnternet meraklılarından Silikon Vadisi işadamlarına ve yeni şirket sahiplerine kadar kanaat önderi konumundaki birçok kişinin dikkatini çekiyor.



Kripto para kullanarak ödeme yeteneği, tüketicinin kuruma karşı olan tutumunu değiştiriyor. Bu sadakati artırıyor ve kurumun benzersizlik özelliğine vurgu yapıyor.iOs (Apple iPhone) ya da Android özellikli akıllı telefon kullanarak, tablet veya dizüstü bilgisayar kullanarak ödeme yeteneği bulunuyor. Ödeme prosedürü basit ve güvenlik açısından en iyi şekilde korunuyor.



E-Dinar devredilebilir Proof-of-stake sistem avantajları:



Enerji tasarrufu ve büyük bir veri tabanı depolama ve madencilik çiftlikleri için herhangi bir maliyet gerektirmiyor.



Saldırılara karşı güçlü bir direnci var.



Madencilikten gelen gelir cüzdandaki bakiye miktarı ile orantılı.



Cüzdandaki bakiyeye günlük %0.65 bonus tahakkuk ediyor.



E-DİNAR Coin, büyük şehirlerde havayı ve suyu arındıran yeni bir kripto para olarak tanımlanıyor. Açık hesap, blockchain teknolojisi üzerinde çalışan merkezde olmayan bir ödeme sistemi ve proof-of-stake teknolojisini kullanıyor.



E-Dinar Coin hakkında ana bilgiler



Marka: E-Dinar Coin (veya EDC)



Maden ön-hazırlık: 15 Ağustos 2016



Cüzdanlar arası transfer ücreti: 0,1 EDC



Blok Saati: ~ 5 sn



Koin sayısı (maks.): 999.000.000.000.000 (999 trilyon)



Madencilik ön hazırlık toplam koin sayısı: 2.500.000.000 (2.5 milyar)



Hesaba dayalı adresleme türü: X11 - Bitcoin tarafından kullanılan SHA256 ile karşılaştırıldığında sistem kırılmalarına karşı daha dayanıklı.Kripto para döviz piyasalarına yapılan promosyonda basitlik ve sanal olarak hemen hemen tüm döviz piyasaları API Bitcoin'i destekliyor.



E-Dinar Coin avantajları neler?



E-Dinar Coin çevre dostu bir model. Modern ve güvenli bir algoritmaya sahip ve madencilik enerji tüketimi olmadan proof-of-stake teknolojisini kullanıyor.



Küresellik. E-Dinar Coin Dünya'nın tüm sakinlerine diğer paralardan bağımsız yaşayabilmeleri için yeterli sayıda koin sağlamayı planlıyor.



Sistem tamamen merkezsiz olma özelliği taşıyor. Merkezi kontrol ve ticaretin tek organizatörü yok. Sistemdeki her katılımcı, karşılıklı anlaşmaya bağlı olarak işlem istatistiklerin tamamına erişime hakkına sahip oluyor.Tüm katılımcılar merkezi kontrol açısından herhangi bir kısıtlama olmaksızın sistemi ile etkileşim halinde olabiliyor.



Hiçbir alternatifi olmayan yeni küresel uluslararası kripto paraya sahip olma fırsatı var.



E-Dinar Coin hedefleri:



Blockchain teknolojisinin gelişimi



Blockchain teknoloji ilkelerine dayalı mali ilişkiler felsefesine yeni bir yaklaşım gelecek.



Açık hesap muhasebesi ile daha kolay ek fon tanzim edilebilecek.



Merkez bankası, ticari bankalar ve diğer mali kuruluşlardan finansal bağımsızlık.



Ulusal ve uluslararası denetimin olmaması



Son haline getirilmiş koin sayısı 33 yıl içinde basılacak.



Ormanların yok edilmesi, hava ve su kirliliği ile mücadele tedbirleri alınacak.



E-DINAR Coin elde ettiği gelirin bir kısmını şehirlerde temiz su ve hava ile sunan ve kentsel alanlarda sıcaklık etkisinin, kirlilik ve iklim düzeylerinin azaltılmasını hedefleyen yeni kentsel projelerin geliştirmesine kaynak olarak sunacak.



Uygulama geliştirme



Gelecekteki kripto para hâlihazırda E-DINAR Coin ürünlerinin yanı sıra P2P alışverişi platformu ve E-DİNAR topluluğu ile işbirliği içinde olan büyük Çinli ve uluslararası kripto döviz piyasalarına yüksek likiditeye sahip E-DİNAR Coin sağlayacak iş ortaklarına sahip.



Yeni kripto paranın resmi lansman tarihi 15 Ağustos. Basın E-Dinar resmi web sitesindeki haberlerden veya topluluğun sosyal ağ sitelerindeki haberlerden tüm ayrıntıları rapor edecek.



E-Dinar Coin'in dünya kripto para değerlendirmesinde popüler bir hizmet kuruluş olan CoinMarketCap firmasında kendine yakışır bir yer aldığını belirtmek gerekir (https://coinmarketcap.com/currencies/e-dinar-coin/).



Bu şekilde E-Dinar Coin'in aktifleştirilmesi, teklif tutarı ve kripto paranın farklı zaman dilimlerinde maliyet dinamiklerinin izlenmesine olanak sağlanır. E-Dinar Coin'in aktifleştirilme oranındaki hızlı artış gözlemlenebilir.



E-Dinar Coin hakkında daha fazla bilgi için bu videoyu seyredebilirsiniz:



www.youtube.com/watch?v=kbiBqqn0jZQ



Kripto paradeğişimi içi Exrates.me ya daAlcurex.com/#EDR-BTC web sitelerinden yararlanabilirsiniz.



http://e-dinarcoin.com/























