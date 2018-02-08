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E-DEVLET'TE YENİ DÖNEM! ALT-ÜST SOY BİLGİSİ SORGULAMA HİZMETE SUNULDU


E-Devlet'te Yeni Dönem! Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama Hizmete Sunuldu
Tarih : 08 Şubat 2018, 16:00
Puan Ver : E-Devlet'te Yeni Dönem! Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama Hizmete Sunuldu(9/10)5

E-Devlet Kapısı altyapısını kullanarak hizmet sunan yüzlerce kuruma ait binlerce hizmetten siz de güvenle faydalanabilir, bu sayede zamanınızı ve paranızı boşa harcamamış olursunuz. e-Devlet Kapısı bünyesine yeni bir özellik daha ekledi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği sayesinde "Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama" yapmak mümkün.

ALT-ÜST SOY BİLGİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet resmi sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr adresini açarak, kullanıcı girişi bölümünden giriş seçeneklerinden birini seçerek giriş yapınız.

Daha sonra "Hizmetler" kısmına gelerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kategorisini seçiniz. Bu bölümde alt kategorilerinde "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" seçeneğini seçin.

SOYAĞACINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

E-Devlet şifresi olmayanlar, herhangi bir PTT şubesinden şifre alabilirler. Şifre için 2 Türk Lirası ücret alınır ve kapalı zarf içinde verilir. E-Devlet şifresi, kişisel bilgilere ulaşım imkanı verdiği için güvenlik açısından başka kişiler ile paylaşılmamalıdır.

E-Devlet şifresinin unutulması halinde, turkiye.gov.tr internet sitesinden yeni şifre oluşturulabilir. Bunun için, daha önceden uygulamaya cep telefonu numarasının kayıt edilmiş olması gereklidir. Uygulamada kayıtlı cep telefonu numarası yoksa, PTT şubelerinden yeni şifre alınabilir ya da giriş için diğer seçenekler kullanılabilir.

SİSTEM KİLİTLENDİ

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği hizmet sayfasının ise yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman kilitlendiği görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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