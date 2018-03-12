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E-Devlet'te Bir Hizmet Daha! Vasiyetname Sorgulama Geliyor
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E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor

E-DEVLET'TE BİR HİZMET DAHA! VASİYETNAME SORGULAMA GELİYOR

Milyonlarca kişinin e-devlet'e akın ettiği, soy ağacı sorgulama ve sefer görev emri yakınlarından miras kalıp kalmadığını sorgulama hizmetlerinden sonra vasiyetnameye de e-devlet'ten ulaşılacak.

Tarih : 12 Mart 2018, 16:40
Puan Ver : E-Devlet'te Bir Hizmet Daha! Vasiyetname Sorgulama Geliyor(8/10)4

Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayla, ölen kişinin mirasın paylaşımına yönelik beyanlarını da kapsayan vasiyetnameye kısa süre içerisinde "e-Devlet" üzerinden ulaşılabilecek. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten alınmasına yönelik uygulamanın ardından vasiyetnamelerin de elektronik ortamdan verilmesi için çalışma başlattı. Başkanlık, çalışmalarını tamamladığı uygulamanın hayata geçirilmesi için "e-Devlet"e bildirimde bulundu.

1 OCAK 2017 SONRASINI KAPSAYACAK

Böylece, Adalet Bakanlığının "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına kısa süre içerisinde vasiyetname alınması da eklenecek. Kullancılar, oluşturulacak alana vatandaşlık numarası ile giriş yaparak vasiyetname sorgulatabilecek.

Uygulama ile noterlerin verdiği, mahkeme kararıyla açılan vasiyetnamelere ulaşılabilecek. Yeni uygulama 1 Ocak 2017 tarihi ve sonrasını kapsayacak.

VASİYETNAME NASIL SORGULANIR?

Vasiyetname sorgulama yakın zamanda e-Devlet'e entegre edilecek. Entegre edildiği zaman detaylar ortaya çıkacak. Büyük ihtimalle https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden kullanıcı girişi yaptıktan sonra kurumlardan "Adalet Bakanlığı" butonuna tıkladığınızda "Vasiyetname sorgulama" hizmetini bu bölümünde görebileceksiniz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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