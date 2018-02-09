E-DEVLET'İN SOYAĞACI UYGULAMASI SOSYAL MEDYADA MİZAHŞÖRLERİN DİLİNE DÜŞTÜ
E-devlet'in yeni soyağacı sorgulama özelliği, vatandaşlardan büyük ilgi gördü ve site yoğun giriş sebebiyle kilitlendi. Tabii konu bu kadar gündem olunca sosyal medya mizahşörleri de boş durmadı.
E-devlet'in yeni soyağacı sorgulama özelliği ile 1800'lü yıllara kadar olan soyumuzu, nerelerden geldiğimizi öğrenebiliyoruz. Tabii ki bu uygulama büyük bir ilgi gördü ve site yoğun giriş sebebiyle kilitlendi. Twitter'ın mizahşörleri daha soyağacını öğrenmeden site kendine gelene kadar mizahını çoktan yaptı bile.
İşte sosyal medyada yapılmış en iyi soyağacı goygoyları:
Kaynak: haberinburada
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