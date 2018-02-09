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E-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA HİZMETİNİ ASKIYA ALDI


E-Devlet Soyağacı Sorgulama Hizmetini Askıya Aldı
Tarih : 09 Şubat 2018, 09:20
Puan Ver : E-Devlet Soyağacı Sorgulama Hizmetini Askıya Aldı(10/10)6

Birçok bürokratik işlemi kamu kurumlarına gitmeden yapabilme imkanı sağlayan e-Devlet soyağacı sorgulama hizmetiyle de dikkatleri üstüne çekti. Dün hizmete açılan bölüm, yoğun ilgi gördü ve e-Devlet'in geneline erişimde sorunlar yaşanmasına sebep oldu.

YOĞUN TALEP NEDENİYLE ASKIYA ALINDI

Akşam saatlerinde düzelen e-Devlet, bugün sabah saatlerinde söz konusu hizmeti askıya aldı. Hizmete ulaşmaya çalışanların karşısına "Yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadır" uyarısı çıkıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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