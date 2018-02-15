Aşırı yoğunluk nedeniyle durdurulan E-devlet soyağacı sorgulama hizmeti yeniden aktif oldu. Milyonlarca vatandaş uzun süredir soyağacı sorgulama yani alt-üst soy bilgisi sorgulamak için e-devlet'e adeta akın etti. Peki e-Devlet soyağacı sorgulama hizmeti

Geçtiğimiz günlerde aşırı yoğunluk nedeniyle durdurulan soyağacı sorgulama sayfası tekrar kullanıma açıldı. Sorgulama sayfası sistemi kilitlenme yüzünden geçici olarak durdurulmuştu.

Ancak yine birçok kullanıcı sayfaya ya ulaşamadı ya da talebi beklemeye alındı.

737 BİN KİŞİ SORGULAMA YAPMIŞTI

Sorgulama sayfası ilk aktif olduğunda 737 bin 237 kişi aile üyelerinin izini sürdü, 330 bin belge alındı.

SADECE KENDİNE AİT BİLGİ

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üstsoy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.

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E-DEVLET'TE TEKNİK SORUNLAR GİDERİLDİ Mİ?

Hizmete açıldığı günden beri vatandaşların büyük bir merakla beklediği Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulamanın yeniden hizmete açılmasının ardından kısa sürede trafik yoğunluğu yaşandı. E-Devlet üzerinden yayınlanan Alt-Üst Soy Bilgisini görüntülemek isteyen vatandaşlar, sisteme girişte zaman zaman sorun yaşıyor.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Devlet platformuna giriş yapabilmeniz için postaneden bir e-Devlet şifresi edinmeniz gerekiyor. Şifrenizi PTT şubelerinden edinebilirsiniz. Sisteme de T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapabilirsiniz. Şifreyi kaybetme, unutma veya çaldırma ve benzeri durumlarda yeni bir şifre için şifre yenileme hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanmak için profilinizde bulunan iletişim bilgilerinden cep telefonu numaranızı ya da hem cep telefonu numaranızı hem de e-postanızı e-Devlet Kapısında doğrulamış olmanız gerekmektedir. Bu işlemlerden herhangi birini yapmadığınız takdirde PTT şube ve Merkezlerinden şahsen yeni bir şifre almanız gerekmektedir. Şifre yenileme hizmetinin detayları için 160 numaralı e-Devlet Kapısı İletişim Merkezinden destek alabilirsiniz.

Kaynak: haberinburada