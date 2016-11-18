E-5'TE TRAFİĞİ DURDURAN FECİ KAZA: 1 ÖLÜ
E-5 otoyolu Küçükçekmece Kavşağı'nda meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, trafik tamamen durdu.
E-5 otoyolu Küçükçekmece Kavşağı'nda meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, trafik tamamen durdu.
BİR KAZA DA MERTER'DE
Öte yandan yine D-100 Merter-Cevizlibağ yan yolda meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.
kaynak:sözcü
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