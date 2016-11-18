

E-5 otoyolu Küçükçekmece Kavşağı'nda meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, trafik tamamen durdu.



BİR KAZA DA MERTER'DE







Öte yandan yine D-100 Merter-Cevizlibağ yan yolda meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.







kaynak:sözcü