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e-5'te trafiği durduran feci kaza: 1 ölü

E-5'TE TRAFİĞİ DURDURAN FECİ KAZA: 1 ÖLÜ

E-5 otoyolu Küçükçekmece Kavşağı'nda meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, trafik tamamen durdu.

Tarih : 18 Kasım 2016, 11:04
Puan Ver : E-5'te Trafiği Durduran Feci Kaza: 1 Ölü(8/10)6


E-5 otoyolu Küçükçekmece Kavşağı'nda meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, trafik tamamen durdu.

BİR KAZA DA MERTER'DE



Öte yandan yine D-100 Merter-Cevizlibağ yan yolda meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.



 



kaynak:sözcü








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