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e-5'te drifte 50 gün hapis cezası

E-5'TE DRİFTE 50 GÜN HAPİS CEZASI

ARKADAŞI Mesut Koçak'ın E-5 karayolu üzerinde trafiği durdurarak kız arkadaşına yaptığı evlilik teklifi sırasında otomobiliyle drift yaptığı tespit edilen Mehmet Zehir'e, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 1 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Tarih : 27 Ocak 2016, 15:21
Puan Ver : E-5'te Drifte 50 Gün Hapis Cezası(5/10)3


Bahçelievler'de 8 Ağustos 2015 tarihinde E-5 karayolunda sevgilisine evlilik teklifinde bulunmak için trafiği durduran arkadaşı Mesut Koçak'a (23) destek olmak amacıyla otomobiliyle drift yapan Mehmet Zehir (23) hakkında açılan dava sonuçlandı.Bakırköy 31'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanan davanın gerekçeli kararı da yazıldı. Gerekçeli kararda Mehmet Zehir'in soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki ifadelerine de yer verildi.



50 GÜNLÜK HAPİS CEZASI ERTELENDİ



"Trafiğin güvenliğini tehlikeye soktuğu" gerekçesi ile Mehmet Zehir'e 1 ay 20 gün hapis cezası veren mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu, eylem sonucunda meydana gelmiş her hangi bir maddi zararın bulunmaması ve yeniden suç işlemeyeceği kanaatine vararak hükmün açıklamasını geriye bıraktı.








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